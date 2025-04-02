Есть сюрпризы по сравнению с тем, что мы думали, и есть несколько моделей, которые не смогут обновиться.

Все указывает на то, что iOS 19 получит самое большое изменение дизайна со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Дизайн будет вдохновлен системой Vision Pro от Apple, visionOS, в нем появятся новые кнопки, окна и полупрозрачные элементы. Однако не все iPhone смогут насладиться новой версией, так как в утечках информации о совместимых моделях были обнаружены изменения.

До сих пор мы думали, что iOS 19 будет отличаться отличной совместимостью и будет совместима с теми же iPhone, что и iOS 18, но, похоже, в итоге это окажется не так. Согласно источнику, к которому обратился специалист Apple MacRumors, некоторые модели останутся без обновления.

Согласно информации, предоставленной источником (который в прошлом году правильно указал модели, поддерживающие iOS 18), iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR не смогут обновиться до iOS 19. Судя по всему, новое обновление не будет поддерживать процессор A12 Bionic, поэтому обновиться смогут только iPhone старше iPhone 11:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2-е поколение - 2020)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3-е поколение - 2022 год)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Важно отметить, что хотя многие модели можно будет обновлять, не все будут иметь доступ к самым передовым функциям. Например, такие функции, как клавиатура с искусственным интеллектом, будут доступны только в новых моделях. То же самое касается и Apple Intelligence, которая стала официальной в Европе благодаря iOS 18.4, при этом она будет поддерживаться только на iPhone 15 Pro и выше.

Нечто подобное произойдет и с iPad, и некоторые модели останутся без обновления iPadOS 19, например, базовый iPad с процессором A10 Fusion. Точно мы узнаем об этом на WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Именно там мы узнаем все новости о новых операционных системах.