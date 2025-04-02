Все указывает на то, что iOS 19 получит самое большое изменение дизайна со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Дизайн будет вдохновлен системой Vision Pro от Apple, visionOS, в нем появятся новые кнопки, окна и полупрозрачные элементы. Однако не все iPhone смогут насладиться новой версией, так как в утечках информации о совместимых моделях были обнаружены изменения.
До сих пор мы думали, что iOS 19 будет отличаться отличной совместимостью и будет совместима с теми же iPhone, что и iOS 18, но, похоже, в итоге это окажется не так. Согласно источнику, к которому обратился специалист Apple MacRumors, некоторые модели останутся без обновления.
Согласно информации, предоставленной источником (который в прошлом году правильно указал модели, поддерживающие iOS 18), iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR не смогут обновиться до iOS 19. Судя по всему, новое обновление не будет поддерживать процессор A12 Bionic, поэтому обновиться смогут только iPhone старше iPhone 11:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2-е поколение - 2020)
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3-е поколение - 2022 год)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
Важно отметить, что хотя многие модели можно будет обновлять, не все будут иметь доступ к самым передовым функциям. Например, такие функции, как клавиатура с искусственным интеллектом, будут доступны только в новых моделях. То же самое касается и Apple Intelligence, которая стала официальной в Европе благодаря iOS 18.4, при этом она будет поддерживаться только на iPhone 15 Pro и выше.
Нечто подобное произойдет и с iPad, и некоторые модели останутся без обновления iPadOS 19, например, базовый iPad с процессором A10 Fusion. Точно мы узнаем об этом на WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Именно там мы узнаем все новости о новых операционных системах.