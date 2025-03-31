Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Microsoft планирует в апреле выпустить крупное обновление для Windows 11 с новыми функциями
Microsoft готовится выпустить крупное обновление для Windows 11 в апреле, чтобы приурочить его к 50-летию компании. Среди новых функций, которые уже можно увидеть в предварительных версиях, - семантический поиск на основе искусственного интеллекта, улучшения голосового доступа и многое другое.

Microsoft, возможно, приготовила сюрприз в виде обновления Windows 11, запланированного на апрель 2025 года. Вопреки традициям, согласно которым релизы основных функций приходятся на осенний период, компания из Редмонда выбрала апрель для представления множества новых возможностей, вероятно, в честь 50-летия со дня своего основания.

Последние сборки, уже доступные в канале Release Preview для подписчиков программы Windows Insider, предлагают предварительный просмотр функций, которые вскоре появятся на компьютерах пользователей. Официальный релиз ожидается приблизительно 22 апреля, в соответствии с обычными сроками выпуска необязательных релизов, не связанных с безопасностью, которые запускаются во вторник четвертой недели каждого месяца. Затем, примерно через две недели, обновление будет распространено среди всех пользователей.

Стоит отметить, что не все функции будут выпущены одновременно: некоторые будут распространяться постепенно, как это все чаще случается с новыми функциями в операционной системе Редмонда. Главной особенностью станет семантический поиск на основе искусственного интеллекта, который существенно изменит способ поиска файлов и информации на ПК. Пользователи смогут описывать то, что они ищут, вместо того чтобы запоминать точное название файла. Например, можно будет искать «фотографии детей в школе», не зная конкретного названия изображения.


Семантический поиск будет интегрирован как в поиск Windows, так и в «Настройки», что позволит пользователям также описывать действия, которые они хотят выполнить, в меню «Настройки». Эта функция частично компенсирует неспособность Copilot напрямую контролировать и управлять компьютером - идея, которая изначально планировалась, но впоследствии от нее отказались. Еще одна хорошая новость заключается в том, что она будет работать полностью локально, не требуя подключения к Интернету. Следует учесть, что семантический поиск, по крайней мере, на начальном этапе, будет доступен только для ПК с процессорами Qualcomm Snapdragon. Пользователям компьютеров Copilot+ на базе AMD или Intel придется подождать.

Для владельцев ПК Copilot+ с процессорами AMD или Intel обновление принесет улучшения в функциях Live Captions и Live Translation. Функция Live Captions, представленная в обновлении 2022 года, теперь сможет захватывать и переводить до 44 различных языков во время видеозвонков, записей и потокового вещания. Для ПК на Snapdragon появится возможность переводить английский (и 25 других языков) на китайский с помощью перевода в реальном времени. Голосовой доступ также получит значительное обновление благодаря искусственному интеллекту: функциональность станет менее сложной и позволит пользователям описывать то, что они хотят сделать, вместо того чтобы использовать команды с точной формулировкой. Также была добавлена поддержка китайского языка, что еще больше расширило доступность системы.

Для приложений, поддерживающих эффекты студии Windows, на панели задач будет отображаться значок, указывающий на то, что эти эффекты используются. Microsoft также меняет способ мониторинга системы, вводя вкладки, которые показывают основные характеристики ПК, такие как процессор, память и объем памяти в разделе «Настройки» > «Система» > «О системе». Еще одно интересное изменение касается интерфейса клавиатуры геймпада Xbox: эта функция позволит пользователям использовать контроллер Xbox для набора текста на ПК, что особенно полезно в ситуациях, когда физическая клавиатура труднодоступна.

Microsoft совместно с разработчиками работает над улучшением виджетов Windows 11, предоставляя пользователям больше контроля над тем, какие виджеты будут отображаться на экране блокировки, хотя конкретные подробности о том, как будет происходить настройка, пока не раскрываются. Также был добавлен новый интерфейс эмодзи с отдельной иконкой на панели задач для быстрого доступа. Приложение «Диспетчер задач» получит обновление, которое немного изменит способ мониторинга использования процессора: на отдельной вкладке будет отображаться старый метод измерения, что позволит пользователям сравнить два подхода.

Многие из новых функций потребуют от компьютера Copilot+ наличия NPU (Neural Processing Unit), особенно те, которые основаны на искусственном интеллекте. Вероятно, появятся и другие функции, например новые значки батареи или Windows Recall, о которой Microsoft не упоминала с момента ее выпуска для публичного тестирования. Эта функция была одной из главных в последних версиях Windows 11 с точки зрения искусственного интеллекта, но до сих пор не была выпущена в стабильной версии.


#microsoft #windows 11
Источник: hwupgrade.it
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проект Транскрымской железной дороги признали нецелесообразным
+
На Урале завершат железнодорожный проект, начатый еще при СССР
4
На сегодняшний день известно минимум о 107 вышедших из строя процессорах Ryzen 7 9800X3D
11
В Mindfactory за неделю не купили ни одну видеокарту от Intel, на фоне 835 проданных от AMD и NVIDIA
8
AOC выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G3H с разрешением 2K QHD
+
Обновление One UI 8 повысило производительность Samsung Galaxy S25 до 32%, в сравнении с One UI 7
2
SK hynix окончательно выкупила NAND-бизнес Intel за $8,85 млрд
2
Игроделы советуют владельцам GeForce RTX 30 и 40 отказаться от установки последних драйверов NVIDIA
12
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
10
Игровые студии рекомендуют пользователям RTX 4000 и RTX 3000 не устанавливать драйвер 572.XX
+
Китайская BYD поделилась первыми фотографиями доступного электрического седана e7
+
Британскими учеными разработана технология получения воды из мерзлого токсичного грунта на Луне
1
Keychron представляет новую механическую клавиатуру K4 Max с 98% раскладкой
+
ASUS готовит к выпуску СЖО с изогнутым дисплеем, повышающую привлекательность корпусов-аквариумов
+
Складной смартфон Huawei Pura X с горизонтальным изгибом появился в продаже
+
В Китае проведут расследование сделки о продаже Соединённым Штатам портов в Панамском канале
2
Asus выпустила корпус с поддержкой BTF стоимостью 80 долларов
+
Intel отменила выпуск флагманской видеокарты Battlemage B770
+
В Windows 11 добавили новую функцию быстрого восстановления для устранения проблем при загрузке ПК
+
ZTE выпустила игровой смартфон Neo 3 GT с системой жидкостного охлаждения
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 29-30 марта
+
Почему нет смысла покупать мощные процессоры для игр, и как это знание позволяет геймерам экономить
17
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
25
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
60
Почему ноутбуки крайне ненадёжные устройства на примере MONSTER Tulpar T7 и MSI Alpha 15
26
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
16
Дикие кабаны умнее и дисциплинированнее, чем кажутся
6
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
+
Брюссель готовится к пошлинам Трампа под знакомым лозунгом «Сделаем Европу снова великой»
3
Сингапурские ученые создали сверхпроводящий оксид никеля
+

Сейчас обсуждают

Storage
20:29
Факт
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
beltar
20:27
В смысле "до"? За майнинг расстреливать надо.
Из-за нехватки энергии на юге Иркутской области может быть введен запрет на майнинг до 2031 года
Igor Jampelo
20:27
Кругом криворукие )))
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Валерий Агапов
20:25
Образец сборки где по каждому компоненту можно задать массу вопросов. Поэтому не задаю.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Storage
20:24
UE5 нужно измерять только по Fortnite, то что там мутят все остальные - криворукие поделия. Не умеет пока никто кроме epic games делать игры на UE5, надеюсь что со временем научаться.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Igor Jampelo
20:15
Наверное какие то удобные тестеры это показали, вот последняя игра на УЕ 5, где даже очень удобно для амд нету лучей, ну или по крайней мере чего то серьёзного, потому производительность везде хорошая...
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Waramagedon
20:12
вопрос не в том как будет работать, а будет ли вообще работать. Тут дураку ясно, что кто купит 7950, купит что то получше. данная плата спокойно держит питание где то 90 ватт +-, что означает - райзен...
7 лучших материнских плат для процессоров Ryzen 5 7500F, Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 8400F в 2025 году
lucul
20:04
Это же надо умудриться делать выводы,на основе китайского "самопала" в виде " Radeon RX 5600M (чип от настольной RX 5700)". И делать глубокомысленные выводы.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Артур Меньшов
20:01
Мульти фрейм генерЭйшн штука полезная-орнул. Ну вы и клоун дядя.
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti в бюджете до 200 тысяч рублей
Mallory
19:58
Позорище, человек который не умеет делать скриншоты рассуждает что-то про видеокарты и их драйвера.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем