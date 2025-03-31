Microsoft готовится выпустить крупное обновление для Windows 11 в апреле, чтобы приурочить его к 50-летию компании. Среди новых функций, которые уже можно увидеть в предварительных версиях, - семантический поиск на основе искусственного интеллекта, улучшения голосового доступа и многое другое.

Microsoft, возможно, приготовила сюрприз в виде обновления Windows 11, запланированного на апрель 2025 года. Вопреки традициям, согласно которым релизы основных функций приходятся на осенний период, компания из Редмонда выбрала апрель для представления множества новых возможностей, вероятно, в честь 50-летия со дня своего основания.

Последние сборки, уже доступные в канале Release Preview для подписчиков программы Windows Insider, предлагают предварительный просмотр функций, которые вскоре появятся на компьютерах пользователей. Официальный релиз ожидается приблизительно 22 апреля, в соответствии с обычными сроками выпуска необязательных релизов, не связанных с безопасностью, которые запускаются во вторник четвертой недели каждого месяца. Затем, примерно через две недели, обновление будет распространено среди всех пользователей.

Стоит отметить, что не все функции будут выпущены одновременно: некоторые будут распространяться постепенно, как это все чаще случается с новыми функциями в операционной системе Редмонда. Главной особенностью станет семантический поиск на основе искусственного интеллекта, который существенно изменит способ поиска файлов и информации на ПК. Пользователи смогут описывать то, что они ищут, вместо того чтобы запоминать точное название файла. Например, можно будет искать «фотографии детей в школе», не зная конкретного названия изображения.





Семантический поиск будет интегрирован как в поиск Windows, так и в «Настройки», что позволит пользователям также описывать действия, которые они хотят выполнить, в меню «Настройки». Эта функция частично компенсирует неспособность Copilot напрямую контролировать и управлять компьютером - идея, которая изначально планировалась, но впоследствии от нее отказались. Еще одна хорошая новость заключается в том, что она будет работать полностью локально, не требуя подключения к Интернету. Следует учесть, что семантический поиск, по крайней мере, на начальном этапе, будет доступен только для ПК с процессорами Qualcomm Snapdragon. Пользователям компьютеров Copilot+ на базе AMD или Intel придется подождать.

Для владельцев ПК Copilot+ с процессорами AMD или Intel обновление принесет улучшения в функциях Live Captions и Live Translation. Функция Live Captions, представленная в обновлении 2022 года, теперь сможет захватывать и переводить до 44 различных языков во время видеозвонков, записей и потокового вещания. Для ПК на Snapdragon появится возможность переводить английский (и 25 других языков) на китайский с помощью перевода в реальном времени. Голосовой доступ также получит значительное обновление благодаря искусственному интеллекту: функциональность станет менее сложной и позволит пользователям описывать то, что они хотят сделать, вместо того чтобы использовать команды с точной формулировкой. Также была добавлена поддержка китайского языка, что еще больше расширило доступность системы.

Для приложений, поддерживающих эффекты студии Windows, на панели задач будет отображаться значок, указывающий на то, что эти эффекты используются. Microsoft также меняет способ мониторинга системы, вводя вкладки, которые показывают основные характеристики ПК, такие как процессор, память и объем памяти в разделе «Настройки» > «Система» > «О системе». Еще одно интересное изменение касается интерфейса клавиатуры геймпада Xbox: эта функция позволит пользователям использовать контроллер Xbox для набора текста на ПК, что особенно полезно в ситуациях, когда физическая клавиатура труднодоступна.

Microsoft совместно с разработчиками работает над улучшением виджетов Windows 11, предоставляя пользователям больше контроля над тем, какие виджеты будут отображаться на экране блокировки, хотя конкретные подробности о том, как будет происходить настройка, пока не раскрываются. Также был добавлен новый интерфейс эмодзи с отдельной иконкой на панели задач для быстрого доступа. Приложение «Диспетчер задач» получит обновление, которое немного изменит способ мониторинга использования процессора: на отдельной вкладке будет отображаться старый метод измерения, что позволит пользователям сравнить два подхода.

Многие из новых функций потребуют от компьютера Copilot+ наличия NPU (Neural Processing Unit), особенно те, которые основаны на искусственном интеллекте. Вероятно, появятся и другие функции, например новые значки батареи или Windows Recall, о которой Microsoft не упоминала с момента ее выпуска для публичного тестирования. Эта функция была одной из главных в последних версиях Windows 11 с точки зрения искусственного интеллекта, но до сих пор не была выпущена в стабильной версии.



