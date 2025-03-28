Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в Южной Корее получили мартовское обновление безопасности.

В завершающей части первого квартала года компания Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже несколько лет находятся на рынке, последним мартовским патчем безопасности Android. Так, после распространения мартовского обновления Android на Samsung Galaxy S25 на европейском континенте, компания теперь делает то же самое для своего флагмана 2021 года, Galaxy S21, на родине.

Как в очередной раз подтвердил SamMobile, компания из Сувона начала выпускать мартовское обновление Android 2025 на серию Samsung Galaxy S21 в Южной Корее.

Это новое обновление безопасности предназначено для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra с версиями прошивки G991NKSS8GYC1, G996NKSS8GYC1 и G998NKSS8GYC1, соответственно.

В любом из этих трех случаев новая сборка программного обеспечения включает в себя обновление безопасности Android March 2025, которое призвано исправить в общей сложности 58 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, устранить ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих патчах безопасности, а также повысить производительность и стабильность работы этих трех четырехлетних смартфонов премиум-класса.

На сегодняшний день Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra работают под управлением Android 14 с One UI 6.1, а обновление до Android 15 ожидается с 7 апреля 2025 года - даты официального релиза первой стабильной версии One UI 7.0.

Как только новое обновление станет доступно по всему миру, вы сможете применить его на своих Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, выполнив обычные действия: откройте панель «Настройки» на вашем устройстве, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».