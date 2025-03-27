В настоящее время самый маленький iPhone, который продает Apple, имеет размер 6,1 дюйма.

Компания Apple уже много лет пытается найти работающую формулу. Некоторое время назад она попыталась выпустить мини-модель, но у нее ничего не получилось. Однако нашлось немало пользователей, которые полюбили этот формат и до сих пор пользуются iPhone 13 mini или iPhone 12 mini. Но, похоже, этому пришел конец.

Аналитик Марк Гурман в прямом эфире вопросов и ответов недавно подтвердил, что Apple не планирует выпускать новую модель iPhone mini. Модель iPhone 13 mini была снята с производства в 2023 году, и с тех пор ни одна из них не была выпущена.

Хотя 6,1-дюймовый экран достаточно удобен для тех, кто любит телефоны поменьше, для многих он все равно слишком велик. Гурман говорит, что планов по выпуску iPhone 17 mini нет, а учитывая, что модели планируются на много лет вперед, появление iPhone 18 mini кажется маловероятным.

Стоит отметить, что появление iPhone 16e ознаменовало выход третьего поколения модели SE, которая стала последней моделью с экраном чуть более 6 дюймов. В настоящее время iPhone с самым маленьким экраном имеет диагональ 6,1 дюйма. Другими словами, это минимальный размер.

Apple пыталась сделать это дважды, но рынок не реагировал. После провала продаж модели mini они попробовали модель Plus, которая также оказалась не столь успешной, как ожидалось. По этой причине не исключено, что в этом году будет выпущен новый iPhone 17 Air. Это устройство будет иметь 6,6-дюймовый экран и отличаться чрезвычайной тонкостью.

Возможно, через несколько лет все изменится, но пока что мини-модель больше не появится.