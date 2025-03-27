Китайский гигант подтвердил, что еще 7 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO больше не поддерживаются и не будут получать какие-либо обновления.

С появлением новых телефонов в своих каталогах крупные производители смартфонов снимают с производства другие устройства, срок службы которых уже подошел к концу. Xiaomi - один из брендов, который привык оставлять старые устройства без поддержки, когда выпускает новые, и в связи с этим китайский гигант только что подтвердил, что 7 телефонов Xiaomi, Redmi и POCO останутся без обновлений с апреля.

Как мы можем прочитать в специализированном СМИ XIAOMI ADICTOS, сайт Xiaomi Security Center только что обновил список мобильных телефонов, которые получат апрельское обновление безопасности 2025 года.

Самое удивительное в этом новом обновлении то, что китайская компания удалила из этого списка в общей сложности 7 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, а это значит, что все они перестанут получать новые обновления, HyperOS, Android и патчи безопасности, начиная с апреля текущего года.

Без лишних слов мы перечислили 7 смартфонов Xiaomi, которые перестанут поддерживаться с 1 апреля:

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10A

Redmi K50 Gaming Edition

POCO F4 GT

Напоминаем, что если у вас есть один из этих телефонов и вы все еще им пользуетесь, вам следует подумать о покупке более новой модели, поскольку вы не только не сможете пользоваться новейшими функциями HyperOS и Android, но и ваше устройство станет уязвимым для новых угроз безопасности, а со временем некоторые приложения, например WhatsApp, перестанут быть совместимыми с вашим телефоном, и вы больше не сможете ими пользоваться.