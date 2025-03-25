После Windows 11 24H2 следующим выпуском ОС, как ожидается, станет Windows 11 25H2. На данный момент неясно, будет ли Windows 11 25H2 пакетом расширения (кумулятивным обновлением на базе 24H2) или полноценным обновлением ОС (подобно тому, как Windows 11 24H2 была обновлением 23H2).

Согласно информации Windows Latest, Microsoft начала подготовку некоторых элементов следующей операционной системы в канале Dev Channel. Но это не означает, что Microsoft уже тестирует следующий большой релиз (25H2).

В своем блоге Microsoft подтвердила, что скоро будет использовать канал Dev Channel Windows 11 в программе Windows Insider Program для тестирования «скрытых изменений платформы», что, очевидно, указывает на Windows 11 25H2. В рамках этого изменения мы также видим изменение номера сборки на новую серию «26200».

Очень важно понимать, что Microsoft ничего не говорила о Windows 11 2025 Update, известном также как 25H2.

В анонсе Microsoft лишь подтвердила, что серия Build 26200 построена на базе Windows 11 24H2, и совсем не упомянула Windows 11 «25H2».

Как бы то ни было, эти изменения в канале Dev Channel, скорее всего, указывают на разработку Windows 11 25H2.

Всегда есть вероятность, что Windows 11 25H2 может стать полноценной заменой ОС, но вероятность этого довольно мала. Также не обязательно, что Windows 11 25H2 будет использовать эту серию сборок (26200).

Если Windows 11 25H2 окажется полноценным релизом, он будет основан на новой версии платформы под кодовым названием «Selenium».

Однако если это не так, и Windows 11 25H2 окажется пакетом расширения, то он будет основан на Windows 11 24H2, использующей платформу Germanium.

Пакеты расширения - это кумулятивные обновления, которые включают функции, присутствующие в существующих выпусках, таких как Windows 11 24H2, но скрытые по умолчанию. Это позволяет уменьшить размер пакетов расширения, а также развернуть один и тот же набор функций в двух выпусках Windows.

Microsoft также говорит, что в этих предварительных сборках (26200) можно будет увидеть некоторые скрытые изменения платформы. Пока неясно, что это значит, но вполне возможно, что некоторые изменения могут потребоваться для обеспечения работы предстоящих нововведений, связанных с искусственным интеллектом, в Windows 11.

«Со временем мы будем вносить скрытые изменения в платформу в этих сборках, и эти сборки могут иметь другие известные проблемы из-за этих изменений, чем те, которые мы отправляем в бета-канал», - заявили в компании.

Ожидается, что Windows 11 2025 Update появится в сентябре/октябре, а более широкое распространение произойдет к концу года.