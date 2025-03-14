В последние дни Китай запустил пятую партию из 18 спутников Qianfan G60 (Spacesail), которые будут использоваться для высокоскоростного подключения к Интернету, чтобы конкурировать со SpaceX Starlink на глобальном уровне.

11 марта в 17:38 состоялся запуск ракеты-носителя Long March 8 Y6, которая вывела на низкую околоземную орбиту 18 спутников Qianfan G60, предназначенных для подключения к Интернету. Это одна из многих спутниковых группировок, которые Китай планирует построить в ближайшие годы, чтобы иметь решение, способное конкурировать со Starlink компании SpaceX и предоставлять услуги как внутри Китая, так и по всему миру, а не только гражданам азиатской страны.

Запуск космической ракеты Lunga Marcia 8 (не путать с Lunga Marcia 8A, использовавшейся для запуска спутников Guowang в середине февраля) стал первым запуском с новой стартовой площадки Hainan Commercial Launch Site на космодроме Вэньчан. Благодаря этому объекту Китай обещает увеличить свои пусковые мощности, позволяя выводить на орбиту больше полезной нагрузки для новых компаний, которые появляются в стране.

Согласно информации, опубликованной после запуска ракеты, новая стартовая площадка получила лишь незначительные повреждения покрытия стартовой площадки, пламегасителя, трубопроводов и линий датчиков. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены максимум через пять дней, после чего деятельность будет возобновлена.





Это был пятый запуск спутников Qianfan G60 шанхайской компании Spacesail Technologies, продолжающей развертывание спутниковой группировки, чтобы начать предоставлять услуги своим клиентам. Лу Бэнь (вице-президент Spacesail) заявил, что «использование коммерческих пусковых установок существенно поддержит скорость развития нашей низкоорбитальной спутниковой группировки, способствуя ее более быстрому завершению».

По словам Лу Бэня, группировка Qianfan G60 (Spacesail) будет насчитывать в общей сложности около 15 тысяч спутников на орбите, когда будет полностью введена в эксплуатацию. Региональное покрытие будет обеспечиваться 648 спутниками, а глобальное - 1296 спутниками. Как и в других спутниках, в этих будут использоваться солнечные батареи, занимающие мало места, что позволит выводить на орбиту большее их количество за один запуск. Spacesail уже подписал контракты с бразильской Telebras и малазийской Measat на подключение к Интернету и IoT. Первые испытания подтвердили функциональность спутников Qianfan G60, и их развертывание продолжается.











