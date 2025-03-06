Компания Microsoft пересмотрела свою позицию в отношении OEM-поддержки процессоров для Windows 11 версии 24H2, вернув несколько моделей Intel 8-го, 9-го и 10-го поколений в официальный список совместимых CPU. Это обновление стало серьезным шагом вперед по сравнению с предыдущим заявлением, которое вызвало опасения у пользователей старых систем.
Решение исключить эти поколения процессоров вызвало беспокойство, учитывая, что многие из них, например Intel Core i9-10900K, по-прежнему обеспечивают конкурентоспособную производительность для подавляющего большинства задач и широко используются. Включение этих моделей в официальный список гарантирует, что пользователи смогут продолжать использовать свои системы с Windows 11 24H2 без каких-либо проблем, но следует подчеркнуть, что эти изменения повлияют только на производителей компьютеров и никоим образом не коснутся обычных пользователей.
Важно подчеркнуть, что обновленный список относится к OEM-производителям, создающим новое оборудование с Windows 11, которые смогут использовать только процессоры из этого списка. Для обычных пользователей, которые уже владеют компьютерами с процессорами соответствующих поколений, изменения не повлекут за собой существенных изменений в повседневном использовании или доступе к обновлениям.
Не будет никаких указаний и для тех, кто намерен приобрести подержанные компоненты старых поколений. Чтобы упростить задачу, тем, кто собирается собрать новую систему из подержанных компонентов, придется обратиться к общим системным требованиям Windows 11, которые указывают на необходимость процессора с частотой 1 ГГц или выше и как минимум двумя ядрами, а также на наличие TPM 2.0 и Secure Boot, в дополнение к новому требованию, предъявляемому к последней версии операционной системы.
Также известно, что пользователи систем с неофициально поддерживаемыми процессорами могут установить Windows 11 через изменения в реестре, хотя такая практика может быть связана с рисками безопасности и стабильности. В качестве альтернативы они могут продолжать использовать Windows 10 до прекращения поддержки Microsoft.