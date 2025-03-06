Компания из Редмонда обновила список поддерживаемых процессоров для Windows 11 24H2, добавив поддержку нескольких ранее исключенных процессоров Intel. Это решение было принято после того, как пользователи высказали ряд замечаний.

Компания Microsoft пересмотрела свою позицию в отношении OEM-поддержки процессоров для Windows 11 версии 24H2, вернув несколько моделей Intel 8-го, 9-го и 10-го поколений в официальный список совместимых CPU. Это обновление стало серьезным шагом вперед по сравнению с предыдущим заявлением, которое вызвало опасения у пользователей старых систем.

Решение исключить эти поколения процессоров вызвало беспокойство, учитывая, что многие из них, например Intel Core i9-10900K, по-прежнему обеспечивают конкурентоспособную производительность для подавляющего большинства задач и широко используются. Включение этих моделей в официальный список гарантирует, что пользователи смогут продолжать использовать свои системы с Windows 11 24H2 без каких-либо проблем, но следует подчеркнуть, что эти изменения повлияют только на производителей компьютеров и никоим образом не коснутся обычных пользователей.

Важно подчеркнуть, что обновленный список относится к OEM-производителям, создающим новое оборудование с Windows 11, которые смогут использовать только процессоры из этого списка. Для обычных пользователей, которые уже владеют компьютерами с процессорами соответствующих поколений, изменения не повлекут за собой существенных изменений в повседневном использовании или доступе к обновлениям.

Не будет никаких указаний и для тех, кто намерен приобрести подержанные компоненты старых поколений. Чтобы упростить задачу, тем, кто собирается собрать новую систему из подержанных компонентов, придется обратиться к общим системным требованиям Windows 11, которые указывают на необходимость процессора с частотой 1 ГГц или выше и как минимум двумя ядрами, а также на наличие TPM 2.0 и Secure Boot, в дополнение к новому требованию, предъявляемому к последней версии операционной системы.

Также известно, что пользователи систем с неофициально поддерживаемыми процессорами могут установить Windows 11 через изменения в реестре, хотя такая практика может быть связана с рисками безопасности и стабильности. В качестве альтернативы они могут продолжать использовать Windows 10 до прекращения поддержки Microsoft.



















