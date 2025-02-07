Vivo X200 Pro Satellite Edition занимает первое место в десятке самых производительных смартфонов по версии AnTuTu благодаря процессору Dimensity 9400. Флагман MediaTek обошел Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, ознаменовав смену лидера в секторе мобильных процессоров высокого класса.

В январе 2025 года рейтинг AnTuTu показал заметные перемены в области топовых смартфонов. На первое место поднялся Vivo X200 Pro Satellite Edition, который оснащён процессором Dimensity 9400 от MediaTek. Это стало возвращением тайваньского производителя чипов на вершину после нескольких месяцев лидерства компании Qualcomm.

Смартфон Vivo продемонстрировал результат в 2 896 624 балла, что позволило ему занять второе место. Он незначительно опередил OnePlus Ace 5 Pro, который набрал 2 888 193 балла. Разница в 8431 балл свидетельствует о напряжённой конкуренции между двумя ведущими производителями полупроводниковых устройств в премиальном сегменте.

В списке десяти лучших устройств, оснащённых чипами Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite, наблюдается примерно равное распределение. Red Magic 10 Pro+, который ранее занимал первое место в декабре 2024 года, опустился на третье место, уступив iQOO 13 и iQOO Neo10 Pro. В рейтинге также представлены четыре модели Vivo, включая X200 и X200 Pro Mini, что подчёркивает успешность партнёрства между китайским производителем и MediaTek.

Oneplus продолжает занимать сильные позиции в топе с двумя своими устройствами, демонстрируя впечатляющую производительность Snapdragon 8 Elite.

Ниже представлен рейтинг в том виде, в котором он появился на официальном сайте:

Vivo X200 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) - 2 896 624 балла OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite) - 2 888 193 балла Red Magic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) - 2 868 701 балл iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) - 2 853 651 балл iQOO Neo10 Pro (Dimensity 9400) - 2 836 633 балла Vivo X200 (Dimensity 9400) - 2 816 213 баллов Vivo X200 Pro Mini (Dimensity 9400) - 2 799 774 балла OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) - 2 752 630 баллов OPPO Find X8 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) - 2 706 662 балла Honor Magic7 Pro (Snapdragon 8 Elite) - 2 684 156 баллов

Интересно, что обозначение Satellite Edition встречается сразу у двух моделей в рейтинге: помимо вышеупомянутого Vivo X200 Pro, на девятом месте находится OPPO Find X8 Pro. Такая тенденция может свидетельствовать о растущем интересе производителей к интеграции технологий спутниковой связи в устройства премиум-класса.