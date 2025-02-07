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Vlad_37
OpenAI открыла бесплатный доступ к поиску ChatGPT для всех пользователей без регистрации
В ряде сообщений на сайте X компания OpenAI объявила о нескольких новых функциях, в первую очередь о том, что функция веб-поиска ChatGPT теперь доступна всем желающим, то есть для ее использования больше не нужно регистрироваться.

Компания OpenAI объявила о том, что поиск в ChatGPT теперь доступен всем пользователям, которые не зарегистрированы. «Что касается зарегистрированных пользователей, ChatGPT может искать информацию в Интернете и предоставлять быстрые и своевременные ответы, предоставляя ссылки на веб-источники непосредственно в ChatGPT», - говорится в пресс-релизе.

ChatGPT будет искать в Интернете, основываясь на запросах пользователей, или же они смогут вручную выбрать способ поиска, нажав на иконку «веб-поиск». Эта функция будет доступна в ближайшие дни.

Но это не единственная новость за последние несколько часов. OpenAI объявила, что Deep Research теперь доступна для всех пользователей Pro, включая жителей Великобритании, ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Как объяснялось в последние дни, это новая функция, созданная для сложных исследовательских задач, которые могут занять у человека несколько часов. Deep Research основана на версии модели o3 и использует рассуждения для поиска, интерпретации и анализа огромных объемов текста, изображений и PDF-файлов в Интернете, при необходимости адаптируясь в соответствии с найденной информацией.

Наконец, OpenAI объявил о введении резидентности данных в Европе для пользователей платформ Enterprise, Edu и API. Это особенно полезно для компаний, работающих в Европе и стремящихся соответствовать местным требованиям суверенитета данных при использовании продуктов OpenAI в своих компаниях и разработке новых решений на основе ИИ.

Благодаря резидентности данных клиенты API могут выбрать обработку данных в Европе, а новые клиенты ChatGPT Enterprise и Edu могут выбрать хранение контента клиентов в Европе.

#chatgpt #openai
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