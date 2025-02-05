Руководители компаний Samsung, OpenAI и SoftBank встретились в Сеуле, чтобы обсудить стратегическое сотрудничество в области искусственного интеллекта. В центре обсуждения был проект Stargate стоимостью 500 миллиардов долларов для создания инфраструктуры искусственного интеллекта в США и ключевая роль Samsung в производстве полупроводников.

Компании Samsung Electronics, OpenAI и SoftBank провели трехстороннюю встречу в Сеуле, чтобы обсудить возможное сотрудничество в области искусственного интеллекта (ИИ). На встрече присутствовали Ли Чжэ Ён, исполнительный председатель совета директоров Samsung Electronics, Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, и Масайоши Сон, генеральный директор SoftBank. Встреча прошла в штаб-квартире Samsung к югу от корейской столицы и ознаменовала первое публичное выступление Ли после того, как он был оправдан по апелляции по обвинению в финансовых махинациях.

Основное внимание на встрече, как сообщает The Elec, было уделено «Проекту Звездные врата» - совместной инициативе OpenAI и SoftBank, предусматривающей инвестиции в размере 500 миллиардов долларов в создание новой инфраструктуры искусственного интеллекта в США. Этот амбициозный проект, о котором в прошлом месяце объявил президент Дональд Трамп, направлен на укрепление лидерства США в области искусственного интеллекта за счет строительства передовых центров обработки данных. SoftBank является одним из основных финансовых спонсоров проекта, планируя инвестировать в OpenAI от $15 до $20 млрд.

Во время встречи Масайоши Сон проинформировал Ли о развитии проекта Stargate и обсудил возможное сотрудничество с Samsung. Хотя никаких конкретных подробностей о принятых решениях обнародовано не было, предполагается, что Samsung может внести свой вклад как в виде прямых инвестиций, так и в качестве ключевого поставщика полупроводников для центров обработки данных, предусмотренных проектом. Благодаря своему мировому лидерству в области полупроводников и контрактного производства, Samsung может сыграть решающую роль в развитии инфраструктуры ИИ, необходимой для поддержки передовых моделей OpenAI.

Альтман также подчеркнул важность Южной Кореи в глобальном развитии ИИ, особо отметив ее передовые отрасли в полупроводниковой и энергетической промышленности. Во время своего визита в Сеул генеральный директор OpenAI также встретился с другими лидерами корейского бизнеса, включая Чунга Шин-а из Kakao и Чей Тхэ Вона из SK Group. Эти встречи отражают растущий интерес OpenAI к укреплению партнерских отношений с корейскими компаниями для расширения своего присутствия на азиатском рынке.