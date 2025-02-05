Согласно прогнозам Electronic Arts, следующая глава Battlefield выйдет к марту 2026 года. Издатель надеется запустить игру в 2026 году, хотя в видеоролике, опубликованном несколько дней назад, разработчики утверждают, что они все еще находятся на ранней стадии.

Прошло всего несколько часов с тех пор, как Electronic Arts представила миру новую часть Battlefield, но уже появилась новая информация о долгожданном шутере. Издатель планирует выпустить игру в 2026 году, то есть в период с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2026 года.

В опубликованном несколько дней назад ролике, в котором были показаны несколько секунд геймплея из бета сборки, разработчики подтвердили, что игра находится на ранней стадии разработки. Учитывая достижения Battlefield 2042, нам трудно поверить, что такой крупный проект, все еще находящийся на ранней стадии разработки и будет готов в течение 12 месяцев.

Однако стоит учесть, что новый Battlefield может рассчитывать на самую большую команду, когда-либо собранную для франшизы. В разработке участвуют не менее четырех студий под руководством Battlefield Studios: DICE, Motive, Ripple Effect и Criterion, которая даже приостановила работу над следующей Need for Speed, чтобы сконцентрироваться на Battlefield.

Каждая из студий работает над определенным компонентом игры, в которой, кстати, будет и полноценная одиночная кампания. Словом, на кону стоит очень многое, и нельзя исключать, что в отношении дорожной карты будут задержки, что для Electronic Arts не является чем-то новым.

В любом случае, с финансовой точки зрения 2025-й год не оправдал ожиданий издателя, поэтому мы почти уверены, что он хочет гарантировать себе сильный запуск новой Battlefield. Тем временем те, кто просто не может смириться с ожиданием, могут записаться в программу Battlefield Labs и надеяться, что их выберут для участия в тестировании.