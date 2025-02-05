Законопроект сенатора Джоша Хоули направлен на запрет импорта, экспорта и сотрудничества с китайскими компаниями в области искусственного интеллекта. Меры предусматривают наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и многомиллионных штрафов для тех, кто нарушит эти положения.

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули представил новый законопроект под названием Decoupling America's Artificial Intelligence Capabilities from China Act, который направлен на прекращение всех форм обмена технологиями между США и Китаем в области искусственного интеллекта. Он предусматривает запрет на импорт или экспорт в Китай и из Китая продукции, связанной с искусственным интеллектом, а также запрет на сотрудничество между американскими и китайскими компаниями или исследователями в этой области. Предложение предусматривает особо суровые наказания для тех, кто будет уличен в нарушении положений: до 20 лет тюремного заключения и штрафы до миллиона долларов.

Хоули прямо обосновал свое предложение, сославшись на недавний запуск китайской модели ИИ DeepSeek, которая продемонстрировала возможности, не уступающие моделям ИИ, разработанным американскими компаниями, но при этом разработка велась с явно гораздо меньшими затратами.

По мнению сенатора, DeepSeek представляет угрозу экономической и технологической безопасности США. «Каждый доллар и гигабайт данных, которые поступают в китайский ИИ, будут использованы против Соединенных Штатов», - заявил Хоули, подчеркнув необходимость защитить американскую изобретательность от глаз китайской коммунистической партии.

Предлагаемый законопроект включает три основных пункта: запрет на импорт и экспорт технологий ИИ между двумя странами, запрет на исследования, проводимые американскими компаниями в Китае или в сотрудничестве с китайскими компаниями, и запрет на инвестиции американских компаний в разработки ИИ в Китае.

Один из спорных аспектов касается возможного применения штрафов для тех, кто сознательно загружает разработанные в Китае модели ИИ, такие как DeepSeek. Хотя в тексте законопроекта указано, что наказание применяется только в случае «преднамеренного» нарушения, в нем приняты достаточно общие и широкие формулировки, позволяющие трактовать даже простое скачивание как незаконное действие.

Законопроект беспокоит научное сообщество, прежде всего потому, что он угрожает помешать открытой публикации исследований, наказывая тех, кто выкладывает в открытый доступ модели или статьи, которые могут быть скачаны китайскими пользователями. Кевин Бэнкстон, старший советник Центра демократии и технологий, назвал эту меру «нападением на свободу научного обмена» с потенциально разрушительными последствиями для глобальных академических исследований. Кит Уолш из Electronic Frontier Foundation отметил, что законопроект рискует оказать предпочтение крупным технологическим гигантам в ущерб академическим и независимым исследованиям. «Этот законопроект может закрепить доминирование крупных технологических компаний над открытыми или академическими инициативами», - сказал Уолш.

В любом случае, Конгресс США демонстрирует двухпартийную тенденцию к принятию мер, ограничивающих влияние Китая в стратегических секторах. В нынешнем виде мера выглядит несколько экстремальной, и ее принятие в таком виде не является предрешенным фактом, хотя недавняя позиция администрации Трампа делает возможными всевозможные сценарии.