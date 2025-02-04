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Vlad_37
В январе 2025 года доля компьютеров с Windows 11 выросла до 36,65%
Операционная система Microsoft продолжает набирать обороты, отвоевывая позиции у Windows 10. Несмотря на некоторые колебания в 2024 году, последняя версия Windows становится все более популярной среди пользователей по мере приближения окончания поддержки Windows 10.

Windows 11 продолжает ставить новые рекорды по доле рынка. Согласно последним данным Statcounter, охватывающим январь 2025 года, Windows 11 достигла 36,65 % распространения среди Windows-устройств, что на 2,53 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце.

Это значительный рост доли Windows 11, которая в предыдущие два месяца даже немного снизилась. Рост за год становится еще более интересным, если учесть, что с января 2024 года Windows 11 увеличила свою долю на 8,82 процентных пункта. Однако, несмотря на продвижение нового релиза, Windows 10 по-прежнему остается доминирующей операционной системой на рынке ПК с долей 60,33% среди решений редмондской компании. Тем не менее, ее позиции уже не так устойчивы, как в прошлом, и в ближайшие месяцы мы cможем наблюдать все более стремительное падение. 

Недавнее решение Microsoft сделать Windows 11 версии 24H2 широко доступной для всех пользователей, включая тех, кто работает на Windows 10, возможно, сыграло ключевую роль в этом изменении доли. Но именно прекращение поддержки Windows 10 со стороны основных пользователей, вероятно, окажет самое решающее влияние. Microsoft все активнее подталкивает пользователей к обновлению, предлагая им возможность воспользоваться преимуществами Windows 11, чтобы сохранить поддержку и безопасность своих систем.

Старые версии Windows продолжают сохранять остаточное присутствие на рынке: Windows 7, несмотря на то, что ее поддержка уже давно прекращена, по-прежнему занимает 2,24%, что на 0,17 пункта меньше. Доля Windows 8.1 составляет 0,3%, без существенных изменений, в то время как Windows XP, на удивление, все еще подает признаки жизни - 0,27%, даже немного увеличившись на 0,03 пункта.

#microsoft #windows 10 #windows 11
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