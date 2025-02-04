Компания Microsoft объявила цены и условия программы расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10, предлагая предприятиям и потребителям возможность обеспечить безопасность своих устройств после даты окончания поддержки 14 октября 2025 года.

Компания Microsoft недавно обновила документацию по программе расширенной поддержки Windows 10, предоставив новые подробности о ценах и возможностях, доступных компаниям и потребителям, желающим продолжить безопасное использование операционной системы после даты официального окончания поддержки.

Программа расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 будет доступна с ноября 2025 года, через месяц после окончания стандартной поддержки. Предприятия смогут приобретать лицензии ESU через программу Microsoft Volume Licensing по цене 61 доллар за устройство в течение первого года. Важной особенностью программы является постепенное увеличение стоимости: цена будет удваиваться каждый год в течение трех лет.

Microsoft также предложила альтернативные решения для компаний, использующих облачные сервисы. Из новой документации мы узнаем, что виртуальные машины Windows 10, работающие на Windows 365 или Azure Virtual Desktop, смогут пользоваться расширенными обновлениями безопасности без дополнительной платы. Кроме того, конечные точки Windows 10, подключенные к облачным ПК Windows 365, будут иметь право на ESU в течение трех лет при условии наличия активной лицензии на подписку Windows 365.

Интересный аспект программы касается минимальных требований к покупке. Согласно обновленной документации на сайте Microsoft Learn, для получения доступа к программе ESU Windows 10 достаточно приобрести одну лицензию, что позволяет даже небольшим компаниям воспользоваться расширенной поддержкой без необходимости делать чрезмерные инвестиции. Программа ESU будет доступна в многолицензионных контрактах примерно за 12 месяцев до даты окончания поддержки Windows 10.

На странице Microsoft напоминает, что компьютеры с Windows 10 продолжат работать даже после окончания официальной поддержки. Однако компания настоятельно рекомендует пользователям рассмотреть возможность обновления соответствующих устройств до Windows 11 с помощью таких инструментов, как Windows Autopatch или Microsoft Intune, или приобрести новые ПК с предустановленной Windows 11, чтобы обеспечить более безопасные и высокопроизводительные вычисления. Для тех, кто не может или не хочет обновлять свое оборудование, Microsoft предлагает возможность перехода в облако через подписку на Windows 365 - решение, обеспечивающее доступ к Windows 11 на любом устройстве через Cloud PC.

С 14 октября 2025 года компания Microsoft прекратит техническую поддержку, обновление функций и исправление проблем безопасности для версий Windows 10, поддержка которых заканчивается в этот день. Таким образом, программа ESU является важным вариантом для организаций, которым нужно больше времени для планирования перехода на Windows 11 или облачные решения. Помимо вариантов для предприятий, Microsoft подумала и о частных пользователях, предложив им расширенную программу поддержки потребителей стоимостью 30 долларов США. Эта программа будет доступна на разовой основе, и по истечении первого года доступности обновление будет невозможно.