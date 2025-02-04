Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Microsoft раскрыла новые подробности программы расширенной поддержки Windows 10
Компания Microsoft объявила цены и условия программы расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10, предлагая предприятиям и потребителям возможность обеспечить безопасность своих устройств после даты окончания поддержки 14 октября 2025 года.

Компания Microsoft недавно обновила документацию по программе расширенной поддержки Windows 10, предоставив новые подробности о ценах и возможностях, доступных компаниям и потребителям, желающим продолжить безопасное использование операционной системы после даты официального окончания поддержки.

Программа расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 будет доступна с ноября 2025 года, через месяц после окончания стандартной поддержки. Предприятия смогут приобретать лицензии ESU через программу Microsoft Volume Licensing по цене 61 доллар за устройство в течение первого года. Важной особенностью программы является постепенное увеличение стоимости: цена будет удваиваться каждый год в течение трех лет.

Microsoft также предложила альтернативные решения для компаний, использующих облачные сервисы. Из новой документации мы узнаем, что виртуальные машины Windows 10, работающие на Windows 365 или Azure Virtual Desktop, смогут пользоваться расширенными обновлениями безопасности без дополнительной платы. Кроме того, конечные точки Windows 10, подключенные к облачным ПК Windows 365, будут иметь право на ESU в течение трех лет при условии наличия активной лицензии на подписку Windows 365.

Интересный аспект программы касается минимальных требований к покупке. Согласно обновленной документации на сайте Microsoft Learn, для получения доступа к программе ESU Windows 10 достаточно приобрести одну лицензию, что позволяет даже небольшим компаниям воспользоваться расширенной поддержкой без необходимости делать чрезмерные инвестиции. Программа ESU будет доступна в многолицензионных контрактах примерно за 12 месяцев до даты окончания поддержки Windows 10.

На странице Microsoft напоминает, что компьютеры с Windows 10 продолжат работать даже после окончания официальной поддержки. Однако компания настоятельно рекомендует пользователям рассмотреть возможность обновления соответствующих устройств до Windows 11 с помощью таких инструментов, как Windows Autopatch или Microsoft Intune, или приобрести новые ПК с предустановленной Windows 11, чтобы обеспечить более безопасные и высокопроизводительные вычисления. Для тех, кто не может или не хочет обновлять свое оборудование, Microsoft предлагает возможность перехода в облако через подписку на Windows 365 - решение, обеспечивающее доступ к Windows 11 на любом устройстве через Cloud PC.

С 14 октября 2025 года компания Microsoft прекратит техническую поддержку, обновление функций и исправление проблем безопасности для версий Windows 10, поддержка которых заканчивается в этот день. Таким образом, программа ESU является важным вариантом для организаций, которым нужно больше времени для планирования перехода на Windows 11 или облачные решения. Помимо вариантов для предприятий, Microsoft подумала и о частных пользователях, предложив им расширенную программу поддержки потребителей стоимостью 30 долларов США. Эта программа будет доступна на разовой основе, и по истечении первого года доступности обновление будет невозможно.

#microsoft #windows 10
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
20
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
13
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
2
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
15
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
7
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
10
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
The Hill: Белый дом добился увольнения десятков нелояльных Трампу сотрудников ФБР
+
Эдвард Сноуден критикует графические процессоры NVIDIA Blackwell за низкую производительность
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
298
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
25
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
7

Сейчас обсуждают

Денис Дардымов
02:53
Трамп часом подумал что он президент мира, но он президент всего лишь одной из множества стран на Земле.
ФРГ и Франция могут ввести пошлины на товары из США в качестве ответных мер на действия Трампа
Dimon1996
02:46
Кросаучег, чё...
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
Nikita
02:42
Ничего себе, да это же... уровень iphone 12, когда они впервые oled для всех моделей стали использовать🤣🤣🤣 все таки не зря самсунг я больше никогда не куплю. И подозревать не мог, какой кал они сув...
Экран Galaxy S25 Ultra обладает лучшей цветопередачей и отсутствием зернистости на фоне S24 Ultra
Evgeny Chezarin
02:13
Конкретно поехавшие экземпляры. Товарищ заходил почитать. Говорит, ни на одном форуме такой шизы не встречал.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
smash526
02:12
Миша, ты где этих авторитетов находишь ? То педофил Риттер, то вот Сашка тут, бывший британский адвокат, с позором лишенный статуса за обман клиента и ложное обвинение одного из высокопоставленных суд...
Меркурис: возвращение России как великой державы стало одним из ключевых факторов изменения геополитической обстановки в мире
ebatorуа
01:32
а если придумать какую-нибудь херню,ослеплять вражеские дроны.Есть же светошумовые гранаты,лазеры т.д,а там оператор дрона сидит и смотрит через камеру бпла.Мне кажется дроны это всё же не надолго,как...
«Калашников» выводит на мировой рынок ЗРК «Крона-Э»
Александр Быков
01:24
Если буквально ВСЕ последуют такому совету, то откуда производители узнают о проблемах с товаром?
Множество видеокарт GeForce RTX 5090 и 5090D выходят из строя
Роман Никольский
01:13
Эти загрузки никогда не длились дольше пары секунд, видимо с игрой все очень плохо если такое выдается за главную "новинку"
Borderlands 4 представит бесшовное перемещение и динамичный мир
Марина Островская
01:12
Ну теперь то все понятно
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
Роман Никольский
01:11
А сколько со2 дает снаряды хаймарсов, или это другое)
Reuters: Администрация Трампа может передать USAID под управление Госдепа США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем