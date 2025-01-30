Довольно инновационное изменение в индустрии искусственного интеллекта, бросающее вызов американскому технологическому превосходству с помощью более дешевых и инновационных решений.

Компания DeepSeek недавно попала в заголовки новостей благодаря своей модели R1, которая быстро завоевала мировую популярность. Как мы уже писали, успех китайского чат-бота привел к резкому падению рыночной стоимости NVIDIA, которая за один день потеряла около 600 миллиардов долларов.

По имеющимся данным, DeepSeek перешла с чипов NVIDIA на чипы HUAWEI для работы R1.

Решение DeepSeek перейти с чипов NVIDIA на чипы HUAWEI продиктовано в основном экономическими и стратегическими соображениями. Чипы NVIDIA значительно дороже аналогов HUAWEI.

По сообщениям, модель R1 изначально обучалась на графических процессорах NVIDIA H800, но теперь для вывода информации используются чипы HUAWEI Ascend 910C - этап, на котором обученная модель генерирует ответы.

Выводы требуют меньше вычислительной мощности, чем обучение, что делает чипы Ascend 910C более экономичным выбором для этого этапа процесса. Не говоря уже о том, что экспортные ограничения США на передовые чипы NVIDIA ограничивают доступ Китая к этим технологиям. Используя чипы HUAWEI, DeepSeek не только снижает свою зависимость от американских технологий, но и согласуется с более широкой инициативой Китая по достижению большей самодостаточности в инфраструктуре искусственного интеллекта.