Компания Microsoft объявила о широкой доступности Windows 11 24H2, предлагая обновление не только пользователям Windows 11, но и Windows 10 на совместимых устройствах. Компания постепенно распространяет обновление, позволяя пользователям устанавливать его вручную или получать автоматически.

Компания Microsoft начала активное распространение обновления Windows 11 24H2, также известного как Windows 11 2024 Update. Компания начала распространять свое предложение не только для текущих пользователей Windows 11, но и на тех, кто использует Windows 10.

Команда следует устоявшейся практике распространения своих операционных систем, которая позволяет постепенно охватить все большее количество пользователей благодаря полученным отзывам. Важно подчеркнуть, что это обновление остается необязательным, несмотря на то, что Microsoft рекламирует его как «бесплатное в течение ограниченного времени».

В настоящее время компания Microsoft предлагает установить Windows 11 на соответствующие устройства под управлением Windows 10 22H2. Заинтересованные пользователи этой версии могут проверить доступность обновления через приложение «Настройки», в разделе «Обновление Windows». Если устройство готово к обновлению, появится опция «Загрузить и установить Windows 11, версия 24H2».

Следует отметить, что на системах с Windows 11 Home и Pro редакций 23H2 и 22H2, версия 24H2 будет установлена автоматически на этом этапе развертывания. Пользователи, однако, продолжают контролировать процесс, имея возможность выбрать, когда перезагрузить устройство или отложить обновление в соответствии со своими потребностями.

Некоторые устройства могут не сразу обнаружить доступность Windows 11 24H2. Это может быть связано с различными проблемами совместимости или известными ошибками, включая трудности на некоторых устройствах ASUS, проблемы с функцией Auto HDR и ошибки с аудио. Компания, которая применила так называемые защитные блокировки для защиты потенциально затронутых систем, активно работает над решением этих проблем и обеспечением плавного перехода для всех пользователей.