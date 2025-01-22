Прогнозы положительные, по крайней мере, так считает Франсуа Шолле, эксперт по искусственному интеллекту, который ставит на первое место идею о том, что ИИ превзойдет человека. Он считает, что самообучаемый ИИ «будет изобретен через 5 лет, но для того, чтобы оказать глобальное влияние, может потребоваться 10 лет или больше».

Мир искусственного интеллекта находится на вершине своих возможностей, когда речь идет о новых разработках, и Франсуа Шолле, один из самых авторитетных экспертов в этой области, хотел бы прояснить некоторые важные моменты, касающиеся этой технологии.

35-летний французский инженер, создатель теста ARC-AGI, сделал четкое заявление, что человечество как никогда близко к ИИ, способному превзойти человеческий интеллект.

Шолле, названный в прошлом году журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире в области ИИ, сказал в интервью El Confidencial, что недавний прорыв OpenAI с его моделью o3 может стать «самым важным прорывом со времен создания ChatGPT». Новая модель достигла впечатляющих 87,5 % успеха в тесте ARC-AGI, превзойдя средний человеческий показатель в 84 %.

Тест ARC-AGI, разработанный Чолле в 2019 году, стал стандартом для оценки способности ИИ к рассуждениям. «До сих пор мы не добивались заметного прогресса в приближении к AGI. А теперь, внезапно, мы нашли способ», - комментирует эксперт модель o3 компании OpenAI и ее недавнее достижение.

Однако, признавая достижения o3, Шолле предупреждает, что это еще не настоящий AGI. «Существует еще значительное количество очень простых задач ARC-AGI-1, которые o3 не может решить», - объясняет он.

Тем не менее, перспективы весьма позитивны: «Когда мы достигнем AGI, можно будет автоматизировать любую задачу, любую работу», - прогнозирует он.

«ИИ превзойдет человека, вероятно, в ближайшие 5 лет. Но есть разница между тем, чтобы изобрести что-то и внедрить это таким образом, чтобы это оказало большое влияние на весь мир. Я думаю, что это будет изобретено в течение пяти лет, но затем может потребоваться 10 лет или больше, чтобы оказать глобальное влияние», - добавляет он.

Чтобы справиться со всем этим, Шолле запустил новый стартап Ndea, целью которого является разработка ответственного IGA. «Я думаю, что у нас есть небольшая, но реальная возможность совершить революционный прорыв: создать ИИ, который сможет обучаться, как человек», - говорит он.