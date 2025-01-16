Ровно через неделю после того, как Google выпустила январское обновление Android 2025, Samsung уже распространила патч безопасности Android за текущий месяц на ряд высококлассных телефонов в своем каталоге, как самых новых, так и тех, которым уже несколько лет.
В настоящее время Samsung уже распространила январское обновление Android 2025 на 16 смартфонов семейств Galaxy S и Galaxy Z, но в ближайшие две недели оно начнет распространяться на телефоны серий Galaxy A, Galaxy Note и Galaxy M.
Без лишних слов мы перечислили 16 смартфонов Samsung, которые уже получают январское обновление Android 2025 года:
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung Galaxy Z Flip6
- Samsung Galaxy Z Flip4
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
Как и ожидалось, январское обновление безопасности 2025 устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с безопасностью и конфиденциальностью, из которых 29 были обнаружены и устранены Google, а остальные 22 были устранены Samsung, поскольку они затрагивали только устройства Galaxy.
Кроме того, новый патч безопасности устраняет несколько общих недостатков пользовательского интерфейса, которые были обнаружены в предыдущих версиях One UI, и повышает производительность и стабильность работы этих 16 высококлассных смартфонов Samsung.
Если у вас есть один из этих смартфонов Samsung Galaxy S или Galaxy Z, и вы хотите обновить его с помощью патча безопасности Android от января 2025 года, просто выполните обычные действия: зайдите в меню «Настройки» вашего телефона, откройте раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».