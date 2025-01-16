16 смартфонов Samsung, которые уже получают январское обновление безопасности Android 2025 года.

Ровно через неделю после того, как Google выпустила январское обновление Android 2025, Samsung уже распространила патч безопасности Android за текущий месяц на ряд высококлассных телефонов в своем каталоге, как самых новых, так и тех, которым уже несколько лет.

В настоящее время Samsung уже распространила январское обновление Android 2025 на 16 смартфонов семейств Galaxy S и Galaxy Z, но в ближайшие две недели оно начнет распространяться на телефоны серий Galaxy A, Galaxy Note и Galaxy M.

Без лишних слов мы перечислили 16 смартфонов Samsung, которые уже получают январское обновление Android 2025 года:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Fold4 Samsung Galaxy Z Flip6 Samsung Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Как и ожидалось, январское обновление безопасности 2025 устраняет в общей сложности 51 уязвимость, связанную с безопасностью и конфиденциальностью, из которых 29 были обнаружены и устранены Google, а остальные 22 были устранены Samsung, поскольку они затрагивали только устройства Galaxy.

Кроме того, новый патч безопасности устраняет несколько общих недостатков пользовательского интерфейса, которые были обнаружены в предыдущих версиях One UI, и повышает производительность и стабильность работы этих 16 высококлассных смартфонов Samsung.

Если у вас есть один из этих смартфонов Samsung Galaxy S или Galaxy Z, и вы хотите обновить его с помощью патча безопасности Android от января 2025 года, просто выполните обычные действия: зайдите в меню «Настройки» вашего телефона, откройте раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».