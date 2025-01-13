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Vlad_37
Ещё 5 складных устройств Samsung Galaxy обновлены январским патчем безопасности Android
Январское обновление безопасности 2025 появится на Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в США и Galaxy Z Fold Edition в Южной Корее.

Выпустив январское обновление Android 2025 для Samsung Galaxy S24 в Южной Корее и США всего несколько дней назад, Samsung продолжает распространять патч безопасности Android текущего месяца на лучшие телефоны в своем каталоге, и теперь настала очередь пяти складных смартфонов корейского бренда, включая новый Samsung Galaxy Z Fold Special Edition.

Как сообщает издание SamMobile, компания Samsung начала выпуск январского обновления Android 2025 года для Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в США и Galaxy Z Fold Edition в Южной Корее.

Итак, первое в этом году обновление безопасности уже начало распространяться на Samsung Galaxy Z Fold4 в США с версией прошивки F936USQS7GXLF. Обновление доступно для американского Galaxy Z Fold4 с версией прошивки F936USQS7GXLF, заблокированных оператором вариантов Galaxy Z Fold 6 с номером сборки F956USQS2AXLG, заблокированных и незаблокированных оператором вариантов Galaxy Z Flip6 с версиями прошивки F741USQS2AXLF и F741U1UE2AXLF соответственно, а также южнокорейского Galaxy Z Fold Special Edition с номером сборки F958S2AXLF.

В любом из этих пяти случаев новое обновление ПО, как и ожидалось, принесло с собой январский патч безопасности 2025, который устраняет более 5 десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет большое количество ошибок общего пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность этих пяти складных устройств.

Как только новое обновление системы безопасности станет доступно для Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 по всему миру, вы сможете применить его на своих Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, перейдя в «Настройки», открыв раздел «Обновление ПО» и нажав на кнопку «Загрузить и установить».



#android #galaxy z fold6 #galaxy z flip6 #samsung galaxy z fold4 #galaxy z fold edition
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