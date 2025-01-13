Недавний отчет Counterpoint показывает, какой производитель смартфонов является самым быстрорастущим в 2024 году.

Как это бывает в начале каждого года, компания Counterpoint Research, занимающаяся анализом рынка, опубликовала отчет о продажах смартфонов в 2024 году, и главный вывод, сделанный из исследования, заключается в том, что самым быстрорастущим мобильным брендом во всем мире в прошлом году стал не Samsung и не Apple, а бренд из Китая.

В целом отчет Counterpoint Research подтверждает, что после двух лет подряд, характеризовавшихся снижением годовых продаж, 2024 год стал удачным для производителей смартфонов: рынок смартфонов вырос на 4 % в годовом исчислении.

Но, несомненно, самой важной информацией из этого исследования является то, что Xiaomi стала самым быстрорастущим производителем смартфонов в 2024 году, поскольку доля китайского гиганта на мировом рынке в годовом исчислении увеличилась на один процентный пункт, обогнав Apple и Samsung, которые потеряли ровно столько же продаж в прошлом году.

По мнению Counterpoint Research, причинами роста Xiaomi в 2024 году являются стратегическая реорганизация ассортимента, выпуск более премиальных устройств и инновационные маркетинговые кампании.

Данные по Xiaomi особенно актуальны, если учесть, что китайский бренд не продает свою продукцию в США, одном из крупнейших рынков смартфонов в мире, но азиатская компания компенсирует это агрессивной экспансией в таких регионах, как Европа, Азия и Африка.

Однако Samsung и Apple продолжают лидировать на мировом рынке мобильных устройств: в 2024 году южнокорейская компания вновь стала крупнейшим продавцом смартфонов с долей рынка 19 %, в основном благодаря успеху Galaxy S24 и серии Galaxy A. Компания из Купертино также занимает второе место в рейтинге Counterpoint с долей рынка 18 %, что связано со слабым приемом iPhone 16 и ограниченной доступностью Apple Intelligence, а Xiaomi занимает почетное третье место с долей рынка 14 %.