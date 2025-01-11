После выхода бета-версии Android Auto 13.5 со всеми новыми функциями и улучшениями теперь она доступна для всех пользователей, так что вы можете загрузить ее и обновить свой телефон прямо сейчас.

С момента появления бета-версии Android Auto 13.5 прошло совсем немного времени, прежде чем Google выпустила стабильную версию для всех пользователей через Google Play Store.

Хотя на первый взгляд может показаться, что это незначительное обновление, оно включает в себя ряд исправлений и улучшений, которые повышают удобство использования в различных типах транспортных средств, а не только в автомобилях.

Теперь, когда релиз доступен, мы можем проверить, насколько хорошо работают все новые функции и полезны ли они для повседневного использования.

Стабильная версия Android Auto 13.5 идентична бета-версии, выпущенной несколько дней назад, что может быть хорошо в некоторых отношениях, и не очень хорошо в других.

Одно из самых заметных изменений - язык, используемый в интерфейсе. Там, где раньше говорилось именно об «автомобилях», теперь используется термин «транспортные средства». Это не просто эстетическое изменение, а шаг к интеграции Android Auto с мотоциклами и другими видами транспорта.

Однако тот факт, что многие тексты появляются на английском языке, вызвал некоторые споры, потому что это немного странно для стабильной версии.

Еще одна интересная новая функция - появление Gemini, который заменяет хорошо известный Google Assistant. Хотя этот функционал пока не виден пользователям, это одно из тех изменений, которые происходят изнутри.

С другой стороны, обновление сохранило классический дизайн Android Auto, оставив в стороне цветовые палитры в духе Material You, которые были представлены в предыдущих версиях. Это может быть связано с техническими проблемами, обнаруженными во время тестирования, поэтому Google предпочла обеспечить более стабильную работу, продолжая дорабатывать новый дизайн.

Как обычно, новое обновление включает в себя исправления ошибок и мелкие доработки, повышающие общую производительность системы. Хотя Google не обновляла список известных проблем с прошлого года, эта версия обещает устранить некоторые из ошибок, о которых сообщали пользователи, например, отключения или проблемы со звуком в определенных конфигурациях.