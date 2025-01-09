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Vlad_37
WhatsApp расширит возможности планирования событий в группах и сообществах
Приложение для обмена сообщениями позволит создавать события прямо из отдельных чатов, чтобы управлять встречами и мероприятиями.

WhatsApp готовит крупное обновление, которое изменит способ встречи двух людей. Новая функция, появившаяся в бета-версии 2.25.1.18 для Android, позволит планировать события с автоматическим подтверждением и указанием всех необходимых деталей, таких как дата, время, местоположение и даже ссылки на видеозвонок.

Как сообщает WABetaInfo в своем обзоре последней бета-версии, эта функция расширяет возможности планирования, которые уже существовали в группах и сообществах. Инструмент будет включать в себя встроенные уведомления о событиях, а также возможность указать, будет ли мероприятие проходить лично или виртуально через звонок в приложении.

Разработка этой функции обещает существенно изменить процесс координации между пользователями. Создавая мероприятие в чате один на один, все детали будут сосредоточены в одном месте, что избавит вас от необходимости обмениваться несколькими сообщениями для подтверждения деталей встречи.

Это обновление представляет собой еще один шаг в эволюции WhatsApp в более универсальную платформу. Синхронизация с запланированными видеозвонками позволит пользователям устанавливать продолжительность и формат встречи, подстраиваясь под любые нужды. Разработка третьей синей галочки - еще одна из новых функций, тестируемых приложением.

Эта функция будет особенно полезна в таких ситуациях, как частные уроки, деловые встречи или неформальное общение. Пользователи смогут интегрировать местоположение и подробное описание, чтобы обеспечить всех участников необходимой информацией, а получатель сможет напрямую принять или отклонить приглашение.

Среди наиболее заметных функций - возможность привязать к мероприятию аудио или видеозвонки. Это значительно упростит организацию виртуальных встреч, поскольку участники смогут присоединиться к разговору одним касанием, когда наступит подходящий момент.

WhatsApp продолжает совершенствовать свой подход к облегчению общения между пользователями. Добавление расширенных возможностей планирования демонстрирует стремление платформы предлагать решения, отвечающие реальным потребностям повседневной организации и координации.

#whatsapp #мессенджер #новые функции
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