WhatsApp обновляет свои аватары, предлагая новый дизайн - менее большеголовый, более реалистичный и с большим количеством возможностей для настройки.

С тех пор как WhatsApp запустил свои аватары более двух лет назад, в последнем квартале 2022 года, они практически не претерпели изменений и были идентичны аватарам других социальных приложений Meta, Facebook и Instagram (являются запрещенными в России организациями). Но теперь компания, возглавляемая Марком Цукербергом, начала обновлять аватары всех своих приложений с новым, гораздо более реалистичным дизайном, который уже начали получать некоторые пользователи WhatsApp.

Если вы зайдете в меню настроек аватара, которое можно открыть, нажав на кнопку с тремя вертикальными точками, расположенную в правом верхнем углу приложения, то увидите уведомление о том, что ваш аватар будет обновлен.

Если нажать на кнопку «Получить сейчас», выделенную в уведомлении, появится новый экран, на котором можно обновить аватар в соответствии с новым дизайном Meta-powered, в котором аватары менее большеголовые и более реалистичные. Если вы нажмете на кнопку «Обновить» в нижней части экрана, появится новое меню, в котором вы сможете выбрать один из двух вариантов: отредактировать уже созданный аватар или сгенерировать совершенно новый.

Если вы выберете первый вариант, то сможете настроить различные эстетические параметры аватара, такие как волосы, глаза, борода или одежда, в соответствии с новым дизайном аватара WhatsApp. Когда вы войдете в это меню настроек, вы заметите, что новые аватары имеют гораздо больше возможностей для настройки, чем раньше, так как теперь вы можете попробовать новые прически или выбрать больше аксессуаров, и теперь можно настроить эти параметры с помощью новых и практичных ползунков.

Однако следует знать, что предварительный просмотр нового аватара WhatsApp все еще не в 3D, поэтому вам придется подождать, пока загрузится изображение с новым дизайном, прежде чем вы сможете продолжить его изменение.

Как и в предыдущей версии аватаров, вы также сможете использовать свой новый аватар в различных позах в качестве фотографии профиля и получить пакет стикеров, как статичных, так и анимированных, на его основе.

WhatsApp уже начал внедрять свои новые аватары в приложения для Android и iOS, и постепенно они охватят все смартфоны, оснащенные двумя самыми распространенными мобильными операционными системами, используемыми в настоящее время.