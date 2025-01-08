Компания Samsung объявила о запуске в некоторых странах новой программы, позволяющей ежемесячно арендовать устройства, использующие искусственный интеллект.

В прошлом году компания Samsung представила Galaxy AI, новую стратегию программных продуктов, связанных с искусственным интеллектом, которые будут интегрированы в ее мобильные телефоны и, впоследствии, другие устройства. Запуск был глобальным, и многие страны уже получили доступ к его функциям в мобильных телефонах и планшетах компании.

Из недавнего интервью с ответственными за бренд, которое на днях появилось в сети, стало известно, что многие из этих функций останутся бесплатными на неопределенный срок, но некоторые будут платными через определенное время. Предполагается, что этот срок составит один год, который сейчас подходит к концу.

Компания Samsung объявила, что через месяц запустит сервис подписки на ИИ, но сюрприз заключается в том, что это не платежный план для доступа к функциям ИИ в своих продуктах, а система аренды аппаратных продуктов, использующих ИИ.

В феврале Samsung запустит AI Subscription Club - план подписки, позволяющий арендовать телефоны и планшеты компании. Однако он будет ограничен устройствами, в которых интегрирован искусственный интеллект. Причем доступны будут не только смартфоны и планшеты, но и новые продукты, например, умные роботы.

Вице-президент Samsung Electronics Хан Чон Хи заявил на выставке CES 2025, что «сервис подписки будет применяться к смартфонам Galaxy со следующего месяца». Сначала Ballie будет запущен в Корее и США, а затем мы планируем предложить его в виде подписки в Корее».

Ballie , робот Samsung

Этот робот был анонсирован в январе 2024 года, то есть год назад, а в продажу поступит в 2025 году. В США его можно будет купить самостоятельно, а в Южной Корее - арендовать на ежемесячной основе. Это может стать переломным моментом в том, как такая крупная компания продвигает устройства на рынке. Не стоит забывать, что Apple также успешно тестирует подобные сервисы в США.

Фактически, это объявление последовало за успешным запуском в Южной Корее сервиса подписки на бытовую технику, такую как кондиционеры, холодильники и стиральные машины, который получил очень хороший отклик. В течение нескольких недель после запуска, подписки составили почти 30 % всех продаж в магазинах Samsung.