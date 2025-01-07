AFEELA 1 будет иметь две версии: AFEELA 1 Origin и AFEELA 2 Signature. Они будут стоить по-разному.

Компании Honda и Sony только что раскрыли цену своего первого электромобиля AFEELA. Она составит $89 900 (€85 509) за версию AFEELA 1 Origin и $102 900 (€98 864) за AFEELA 1 Signature. Бронирование доступно уже сейчас при условии внесения возвращаемого депозита в размере $200 (€191), но только в Калифорнии.

Одной из самых долгожданных пресс-конференций на CES 2025, была пресс-конференция Sony Honda Mobility, где должны были быть раскрыты подробности об электромобиле Sony, и они были раскрыты. Мы уже знаем цену AFEELA 1, первого электромобиля, созданного совместными усилиями, а также другие подробности.

Первое, что следует отметить, - это то, что будет две версии: AFEELA 1 Origin и AFEELA 1 Signature. Несмотря на разную цену - 89 900 и 100 900 долларов соответственно, - обе они будут включать бесплатную трехлетнюю подписку на различные функции автомобиля, в том числе на помощника, работающего на основе искусственного интеллекта.

Если говорить о характеристиках самого автомобиля, то он выделяется своей интегрированной технологией. Помимо упомянутых выше функций искусственного интеллекта, в нем будет 45 датчиков и камер для системы полуавтоматического вождения второго уровня. Автомобиль будет иметь длину почти пять метров и, безусловно, футуристический внешний вид, а его кузов будет изготовлен из переработанных материалов. Ожидается, что единственным цветовым вариантом будет черный - «Core Black».

Внутри он будет оснащен дополненной реальностью, а также пространственным звуком на 360° от Sony. Он также будет способен передавать потоковое видео. Кроме того, его операционная система будет обновляться по воздуху (OTA).

Наконец, что касается мобильности, то благодаря батареям емкостью 91 кВт/ч запас хода составит до 482 километров. На каждой оси будет установлено по два электромотора мощностью 180 кВт, что в сумме даст 482 л.с. благодаря полному приводу.

Ожидается, что поставки начнутся в 2026 году.