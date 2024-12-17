Apple работает над вторым поколением AirTag, которое значительно увеличит радиус действия за счет более мощного чипа, но не изменит аккумулятор. Трекер появится на рынке в середине 2025 года.

Первые AirTags были выпущены в 2021 году, и Apple уже работает над вторым поколением этих геолокационных устройств. Конкуренция с аналогичными устройствами от Samsung или Xiaomi становится все ближе, поэтому компания из Купертино планирует изменения на следующий год.

Аналитик Марк Гурман раскрыл подробности об AirTag 2 2025 года в своей публикации в Bloomberg. Трекер будет иметь значительный скачок в дальности действия благодаря новому, более мощному чипу и лучшей точности по сравнению с текущей моделью.

Новые AirTag будут оснащены чипом U1 с технологией Ultra Wideband, впервые использованной в iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2. Компания из Купертино может утроить дальность действия второго поколения этих трекеров.

Безопасность будет повышена благодаря появлению новых функций, предотвращающих неправомерное использование. AirTag 2 будет иметь более строгий контроль сопряжения с мобильными телефонами и встроенный динамик для определения местоположения устройства. Если вы поместили трекер не в то место, которое он указывает, вы сможете определить его, чтобы предотвратить несанкционированное отслеживание.

Apple делает ставку на интеграцию с устройствами в своей экосистеме, выпустив очки смешанной реальности Vision Pro с возможностью определения местоположения объектов в виртуальном пространстве. Компания из Купертино не раскрывает, над какими функциями она работает, но говорит, что обещает более тесную интеграцию.

Аналитик подтвердил, что AirTag 2 практически не изменится с точки зрения эстетики: компактный размер будет очень похож на оригинальную версию, а аккумулятор не изменится. Возможно, Apple просто произведет некоторые внутренние изменения с появлением нового оборудования.

Марк Гурман подтвердил, что AirTag 2 появится на рынке в середине 2025 года, хотя компания из Купертино пока не раскрывает точную дату. Apple может представить устройство не позднее, чем на мероприятии, посвященном запуску iPhone 17.

Следующий год станет для Apple большим событием: появится iPhone 17 Air, новые версии iPad Air, iPad, MacBook Air, Mac Pro, Mac Studio и даже iPhone SE нового поколения.