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Vlad_37
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
Компания Microsoft вводит сервис passkey для более чем 1 миллиарда пользователей, втрое повышая скорость и безопасность входа в систему. Это изменение может сократить количество кибератак на 70 %.

На протяжении десятилетий пароли служили для входа в наши цифровые учетные записи, но в то же время были слабым местом в защите от кибератак. Именно поэтому Microsoft хочет покончить с этой уязвимостью с помощью радикальных изменений.

Идея компании заключается в том, чтобы отказаться от традиционных паролей для более чем 1 миллиарда пользователей и заменить их пропускными ключами - технологией, которая обещает быть быстрее, безопаснее и проще, сообщает Forbes.

Passkeys работают через доверенные устройства, такие как мобильный телефон или компьютер, для безопасной проверки доступа пользователя. 

Это избавляет от необходимости запоминать сложные комбинации символов, делая процесс входа в систему более упорядоченным и менее подверженным ошибкам.

Инновационность этой системы заключается в том, что она позволяет отказаться не только от паролей, но и от одноразовых кодов или секретных вопросов, которые часто подвержены фишинговым атакам.

В своем блоге компания Microsoft заявила, что в настоящее время ежесекундно блокирует более 7000 атак, нацеленных на ввод пароля. Такое увеличение числа кибератак, которое удвоилось всего за один год, свидетельствует о необходимости принятия более надежных мер по защите учетных записей пользователей.

Ключи доступа не только повышают безопасность, но и упрощают процесс. Согласно последним данным Microsoft, вход в систему с помощью ключей доступа происходит в три раза быстрее, чем при использовании традиционных паролей. Кроме того, 99% пользователей справляются с настройкой с первой попытки, что свидетельствует о простоте использования.

Хотя преимущества ключей очевидны, самая большая проблема для компании - убедить пользователей принять эти изменения. Пароли были с нами так долго, что многие люди не хотят от них отказываться, либо по привычке, либо по незнанию альтернатив.

Однако картина начинает меняться. Несколько недель назад Альянс FIDO сообщил, что за последние годы значительно выросло число пользователей ключей доступа: с 39% в 2022 году до 57% в 2024 году. Это говорит о том, что все больше людей считают этот метод более практичным и безопасным решением проблем, связанных с традиционными паролями.

#microsoft #passkey
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