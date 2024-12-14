Компания Samsung начала выпускать обновление безопасности December 2024 для лучших телефонов в своем каталоге.

Не прошло и недели после того, как Google выпустила декабрьское обновление безопасности Android, а Samsung уже распространила последнее обновление безопасности Android, предназначенное для последнего месяца года, на лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке.

В частности, на сегодняшний день Samsung уже выпустила обновление Android December 2024 почти для десятка высококлассных смартфонов серии Galaxy, и, как обычно, это число будет расти с сегодняшнего дня и до конца месяца.

Разумеется, как и каждый месяц, мы будем публиковать новости со всеми телефонами Samsung, которые получат декабрьское обновление безопасности до конца года.

На данный момент Samsung распространила последнее обновление системы безопасности Android только на девять дорогостоящих телефонов в своем каталоге, но ожидается, что в течение следующих двух недель оно будет распространено и на другие устройства бренда. В частности, обновление уже доступно для всех четырех представителей серии Galaxy S24, включая Galaxy S24 FE, трех моделей семейства Galaxy S предыдущего поколения, Galaxy S23 и последних раскладных телефонов южнокорейского гиганта - Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Таким образом, 9 смартфонов Samsung, которые уже получили декабрьское обновление Android 2024, выглядят следующим образом:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Flip6

Разумеется, новое обновление включает в себя декабрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 44 уязвимости, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, из которых 36 были исправлены Google, а остальные 8 исправлены компанией Samsung.

Кроме того, новое обновление безопасности Android также исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в One UI в предыдущих версиях фирменного пользовательского интерфейса, и повышает производительность и стабильность работы этих 9 премиальных телефонов Samsung.