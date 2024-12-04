Обновление, впервые появившееся в Индии, привносит полную визуальную переработку системы, а также новые функции персонализации и повышения производительности.

OnePlus продолжает распространять Android 15, и на этот раз очередь дошла до Nord CE4 Lite 5G, одного из самых доступных телефонов компании. Новая версия уже доступна в Индии и, как ожидается, скоро станет официальной на других рынках. В ней полностью переработан визуальный дизайн с новыми иконками, настраиваемыми темами и улучшениями в системном интерфейсе.

Обновление, официально анонсированное на форумах OnePlus, представляет собой большой качественный скачок для этого бюджетного устройства. Производитель уделил особое внимание кастомизации, позволив пользователям адаптировать интерфейс с помощью новых тем Flux и эксклюзивных обоев, в соответствии с новыми функциями, уже появившимися на других устройствах OnePlus.

В новой версии значительно улучшен пользовательский опыт. Система уведомлений была полностью переработана, разделив уведомления и быстрые настройки на две отдельные панели, доступные с помощью жестов. Также были оптимизированы плавающие окна, позволяющие открывать приложения из уведомлений и изменять их размер с помощью интуитивно понятных жестов.

Особое внимание уделяется защите аккумулятора благодаря новой функции ограничения заряда, которая автоматически прекращает зарядку на уровне 80 %, чтобы сохранить срок службы батареи. Эта функция автоматически активируется, если устройство остается подключенным к сети в течение длительного времени.

OnePlus Share также расширяет возможности передачи файлов на устройства iOS - функция, которой уже пользуются другие модели высокого класса, такие как OnePlus 12. Редактирование фотографий также значительно улучшено, позволяя сохранять предыдущие настройки редактирования, изменять или удалять фильтры, примененные в приложении камеры.

Не отстает и функция конфиденциальности: теперь в «Личном сейфе» содержимое упорядочивается по категориям (изображения, видео и документы), а доступ к скрытым приложениям упрощается с главного экрана. Это обновление соответствует стратегии OnePlus, которая заключается в том, чтобы поддерживать в актуальном состоянии всю линейку своих продуктов, от бюджетных до премиальных.