Samsung откладывает бета-версию One UI 7: Android 15 появится на Galaxy S23 и S24 позже.

Не очень хорошие новости появились для всех тех пользователей, которые месяцами ждали появления бета-версии One UI 7. Появившаяся информация говорит о том, что она так и не будет выпущена. Всем пользователям устройств семейства Galaxy S23 или Galaxy S24 придется подождать, чтобы протестировать Android 15 на своих устройствах.

Информация о планах Samsung просочилась через публикацию на сайте X, где пользователь, известный тем, что раскрывает и угадывает факты о южнокорейской компании, опубликовал дорожную карту, которой компания будет следовать в связи со сменой версии Android. Это действительно радикальное изменение в планах Samsung.

Официальной даты смены версии пока нет, но, судя по утечкам, пользователи должны знать, что обновление до Android 15 может появиться в феврале 2025 года.

Однако, чтобы это произошло, вся разработка Android 15 должна вестись в соответствии с планами Samsung. Утечки указывают на то, что адаптация новой версии к One UI 7 начнется в декабре, а стабильной версии придется ждать до февраля.

Из утечки можно понять, что в течение первой недели декабря начнется распространение бета-версии One UI 7, после чего сроки, которые Samsung, похоже, имеет в виду, будут следующими:

Galaxy S24 первым получит доступ к бета-версии One UI 7 с Android 15.

Galaxy S23 получат бета-доступ на две-три недели позже.

Galaxy S22 получат бета-версию в начале 2025 года.

Galaxy S21 не получат бета-версию One UI 7.

На данный момент это всего лишь утечки, и нам придется подождать ответа Samsung. Однако, учитывая, что уже почти декабрь, а признаков One UI 7 все еще нет, слухи, скорее всего, правдивы.