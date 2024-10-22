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Vlad_37
Apple подтверждает запуск iOS 18.1 и функции здоровья AirPods Pro 2 на следующей неделе
Также Apple объявила о запуске Apple Intelligence на следующей неделе наряду с другими новыми функциями

Apple только что объявила, что выпустит официальную версию iOS 18.1 на следующей неделе, вместе с Apple Intelligence и другими новыми функциями, а также новыми функциями здоровья для AirPods Pro 2. Это говорит о том, что сегодня или завтра мы можем увидеть RC-версию для разработчиков, как всегда, в качестве предварительного релиза, которым бета-тестеры могут насладиться до выхода финальной версии.

Издания The Verge и The Wall Street Journal подтвердили, что функция поддержания слуха AirPods Pro 2 появится на следующей неделе вместе с новым обновлением прошивки и iOS 18.1. Apple ранее подтвердила, что iOS 18.1 появится в октябре, так что она оправдывает свое заявление.

Хотя было объявлено, что официальный запуск состоится на следующей неделе, точный день не был назван. Однако благодаря аналитику Марку Гурману мы знаем, что это может быть понедельник 28 октября.

В iOS 18.1 появятся не только функции Apple Intelligence, но и другие нововведения, например, новые элементы в «Центре управления»: кнопки для Wi-Fi и AirDrop вернут старую панель «Соединения». Также появится новый интерфейс для клавиатуры эмодзи, запись звонков и возможность привязать Control Center к кнопке Action на iPhone 15 Pro и iPhone 16 с помощью приложения Shortcuts.

Кроме того, в AirPods Pro 2 будет реализована функция снижения внешнего шума в адаптивном и открытом режимах для улучшения восприятия звука. Они также смогут проводить проверку слуха и работать в качестве слуховых аппаратов для улучшения слуха. Все эти функции прошли клинические испытания.

#apple #apple intelligence #ios 18.1
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