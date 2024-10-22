Автономные транспортные средства продолжают набирать вес на вооружении одной из самых вооруженных стран мира.

Вооруженные силы США, самые финансируемые военные в мире (в прошлом году на них пришлось 68% военных расходов НАТО), всегда имеют новое вооружение для усиления своих вооруженных сил. Действительно, в данном случае новое оружие, беспилотный вертолет, разработанный компанией Airbus, пополнит ряды Корпуса морской пехоты США, самого известного военного подразделения страны.

Эти новые беспилотные вертолеты, произведенные компанией Airbus для Соединенных Штатов, представляют собой модель UH-72B Lakota, которая была представлена в 2023 году и станет частью воздушного флота Корпуса морской пехоты, мощным усилением, обеспечивающим два важных преимущества. Одно из них - логистическое, поскольку он вооружен, способен перевозить более 2 тонн груза и имеет дальность полета около 350 морских миль. Второе преимущество: автономное транспортное средство, снижающее человеческий риск и соответствующий вес.

В настоящее время этот вертолет проходит демонстрационные испытания в авиационном центре логистики Корпуса морской пехоты США, где тестируется все, на что способен новый вертолет, и предлагаются модификации, позволяющие сделать его военное применение максимально оптимальным. Поэтому основные технические характеристики Airbus UH-72B Lakota еще могут быть изменены в интересах его использования.

Демонстрация началась в мае прошлого года, но данный процесс длится около 20 месяцев, поэтому в автономных вертолетах еще может произойти множество изменений. Однако несомненно то, что США с оптимизмом смотрят на эту модель и очень заинтересованы в том, чтобы Корпус морской пехоты использовал ее в будущих операциях.

Это не новая тенденция, поскольку многие военные инновации последнего десятилетия были направлены на использование беспилотного оружия, такого как дроны, и военная логистика также стремится максимально снизить риски с помощью автономных транспортных средств. Так, если вертолет, например Airbus UH-72B, будет сбит в разгар логистической операции по транспортировке материалов, риск для человеческих жизней может быть «нулевым», поскольку он может осуществлять перевозки без участия людей или пилотов.