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Vlad_37
Android Auto версии 13.0 готовится к появлению «Car Media»
Эта функция позволит управлять автомобильным радио и воспроизводить AM и FM-станции, а также локальные медиафайлы.

Менее чем через месяц после запуска Android Auto 12.8, варианта, который отличался включением Gemini Live в операционную систему для автомобилей, компания из Маунтин-Вью только что анонсировала версию 13.0 Android Auto, обновление, которое уже доступно для загрузки на всех совместимых устройствах и главная новинка которого заключается в том, что оно показывает нам новые подсказки о своей следующей большой функции.

Как подтверждает 9to5Google, американский гигант начал распространять версию 13.0 Android Auto через Google Play Store, и в ближайшие несколько дней или недель она доберется до всех пользователей.

Android Auto 13.0 не содержит каких-либо заметных улучшений, поскольку она просто сосредоточена на исправлении ряда ошибок, которые были обнаружены в предыдущих версиях автомобильного ПО Google, но зато в ней раскрываются новые подробности о следующей важной фишке Android Auto.

В коде Android Auto 13.0 ребята из 9to5Google обнаружили строки, относящиеся к «Car Media» - новой функции, которая позволит вам управлять автомобильным радио и воспроизводить AM и FM-станции, а также локальные медиафайлы прямо с устройства Android Auto.

К сожалению, эта новая функция Android Auto еще не доступна в версии 13.0, но эта утечка подтверждает, что Google уже работает над ней и что она появится в одном из будущих обновлений приложения.

Если вы хотите установить Android Auto 13.0 на свой Android-телефон, вы можете сделать это двумя способами: дождаться обновления через Google Play или загрузить APK-файл этой новой версии по прямой ссылке на APK Mirror, которую мы оставляем под этими строками.

Скачать Android Auto 13.0 на APK Mirror

#android auto #car media
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