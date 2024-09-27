Новая версия может появиться не позднее конца следующей недели

По имеющимся данным, компания Apple готовит к выпуску новую версию iOS 18.0.1, которая будет содержать исправления ошибок и улучшения стабильности работы поддерживаемых устройств. Об этом стало известно изданию MacRumors, которые нашли во внутренних документах компании упоминания о том, что в прошлом она точно запускала новые версии.

Пару недель назад вышла iOS 18, в которой появилось несколько новых функций, но многие пользователи сообщают об ошибках, например, о проблемах с сенсорным экраном. Поэтому ожидается, что в ближайшее время будет выпущена новая версия, в которой будут исправлены эти ошибки, возможно, на следующей неделе или, в крайнем случае, через неделю. Помните, что iOS 18.1 выйдет в следующем месяце, так что эти версии не будут пересекаться.

Релиз iOS 18.0.1 будет ориентирован на исправление ошибок, поэтому основные новые функции будут именно такими. Как уже упоминалось, некоторые пользователи испытывают проблемы с дисплеем, особенно на iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также имеются сбои в работе приложения «Сообщения». С другой стороны, iPadOS 18 вызывает проблемы на iPad Pro с процессорами M4.

Точная дата выхода новой версии пока не определена, но скорее всего, она выйдет не позднее конца следующей недели. Это обновление появится до выхода iOS 18.1 в октябре, которое ожидается раньше, чем предполагалось, возможно, в середине месяца.

iOS 18.1 принесет несколько новых функций, так как это будет первая версия, в которой будут реализованы некоторые функции Apple Intelligence. Однако если вы живете в Евросоюзе, то пока не сможете воспользоваться этими функциями, так как они не будут доступны в этом регионе. Тем не менее, если вы хотите опробовать их на своем iPhone, вы можете сделать это, изменив регион, язык и используя американскую учетную запись.

Первыми новыми функциями в Apple Intelligence станут инструменты для редактирования текста, сводки уведомлений, резюме статей и писем в Safari, новый режим фокусировки, не отвлекающий внимание, и функция Clean Up, которая позволит удалять элементы с фотографий.