Два крупнейших корейских автомобильных бренда и компания Samsung объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в области создания новой системы с сенсорным экраном

Водители однозначно заявляют, что они не хотят, чтобы сенсорные экраны заменяли кнопки. Единственное исключение - использование Android Auto или Apple Carplay, поскольку только в этом случае они признают их необходимость в своих новых автомобилях. В результате такие бренды, как Ferrari, уже отказываются от таких функций, как GPS в автомобиле, поскольку пользователи предпочитают использовать Google Maps через Android Auto.

Другие производители, напротив, неохотно отказываются от своих систем, предпочитая дополнить их функциями, о которых просят водители, то есть более тесной интеграцией со смартфоном, доступом к тем же приложениям и расширенными возможностями, такими как персональный ассистент или автоматизация. Hyundai и Kia, южнокорейские «родственные» бренды, придерживаются этой стратегии вместе с роскошным союзником - компанией Samsung.

Компания Samsung уже сотрудничала с Hyundai и Kia, но теперь она примет еще более активное участие в их будущих моделях благодаря интеграции своей интеллектуальной платформы и связи с телефонами Galaxy и носимыми устройствами. Благодаря такому подключению автомобиль сможет узнавать о состоянии нашего здоровья, что откроет двери для новых функций и вспомогательных средств.

В рамках сделки, объявленной на этой неделе, будущая операционная система для дисплеев, используемых в новых Hyundai и Kia, будет интегрирована со SmartThings от Samsung. Это та же платформа, которая используется такими устройствами, как SmartTag 2 от Samsung, для определения местоположения и информирования пользователя через его телефон Galaxy.

По сути, это означает, что мы сможем найти свой автомобиль с помощью телефона, поскольку он будет отображаться на карте SmartThings, как и любое другое совместимое устройство. Это должно существенно помочь в случае потери или кражи, поскольку система способна работать без прямого подключения к Интернету, используя близлежащие соединения для сообщения о своем местоположении.

Мало того, Hyundai и Kia уже планируют новые функции, использующие поток данных с устройств Galaxy для улучшения пользовательского опыта. Например, их автомобили смогут подключаться к нашим носимым устройствам, таким как Galaxy Watch или Galaxy Ring, чтобы узнать состояние здоровья пассажиров.

Эта связь будет работать в обоих направлениях, так что наш мобильный телефон также сможет получить доступ к функциям автомобиля. Например, мы сможем управлять кондиционером с телефона, используя быструю панель One UI на телефонах Galaxy. Это позволит пассажиру менять температуру, не имея доступа, например, к сенсорному экрану. Также можно будет активировать режим климат-контроля, оптимизированный для домашних животных. Мобильный телефон также сможет информировать нас об уровне заряда батареи, если у нас электромобиль.

На данный момент эти функции будут доступны в версии системы, которая находится в стадии разработки и будет использоваться в будущих моделях Kia и Hyundai, хотя пока неясно, будет ли она также доступна в качестве обновления для текущих моделей.