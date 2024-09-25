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Vlad_37
Официально представлен VIVO V40e - новая модель среднего класса с сенсором Sony
Этот телефон поставляется с хорошими характеристиками и привлекательным ценником

VIVO V40e был представлен официально - модель имеет элегантный дизайн и неплохие характеристики. Это устройство нацелено на конкуренцию на рынке среднего/высокого класса.

Телефон обладает утонченными линиями, соответствующими его более крупным собратьям (как V40, так и pro-модели). Он оснащен изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, он поддерживает HDR10, что обеспечивает реалистичные цвета и качественный просмотр. Максимальная яркость панели составляет 4 500 нит, поэтому она не испытывает проблем с прямым попаданием света (в этот элемент встроен сканер отпечатков пальцев).

VIVO V40e выпускается в двух цветовых вариантах: мятно-зеленом и королевской бронзе. Задняя панель получила минималистичный дизайном, а модуль двойной камеры расположен в овальной форме.

Внутри устройство VIVO оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300, мощной SoC, которая обеспечивает плавную работу даже в требовательных играх и приложениях. Процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 128 или 256 гигабайт. Кроме того, смартфон оснащен усовершенствованной системой теплоотвода, которая поддерживает оптимальную температуру устройства во время длительных сеансов использования.

VIVO V40e оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч, которого достаточно для длительного использования в течение дня. Он также оснащен функцией быстрой зарядки мощностью 80 Вт, которая позволяет заряжать устройство в кратчайшие сроки.

VIVO V40e выпускается с операционной системой FuntouchOS 14 на базе Android 14. Компания обязуется предоставлять три года обновлений версии Android и четыре года патчей безопасности, гарантируя, что устройство будет оставаться актуальным и безопасным в течение длительного времени.

На задней панели установлен 50-Мп основной сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Его дополняет 8-Мп ультраширокоугольный сенсор. Технология Aura Light позволяет настраивать цветовую температуру для фотографий при слабом освещении, в результате чего снимки получаются более сбалансированными и естественными.

Спереди устройство оснащено 50-Мп камерой с автофокусом. Дополнительные функции фотосъемки включают поддержку OIS + EIS, AI Eraser для удаления нежелательных объектов и AI Portrait Enhancer для улучшения качества портретов.

VIVO V40e уже доступен для предварительного заказа в онлайн-магазине производителя и в магазинах-партнерах. Объявленная цена составляет 28 999 рупий (около 310 евро) за версию 8 + 128 ГБ, она повышается в цене до 30 999 рупий (около 332 евро) за 256-гигабайтную версию. Открытые продажи начнутся 2 октября.

#смартфон 2024 #vivo v40e
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