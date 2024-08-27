Первая стабильная версия Android 15, которая будет официально представлена в октябре, все ближе и ближе, и по этой причине производители мобильных телефонов на базе Android уже уточняют детали установки новой версии Android на свои устройства, что заставляет бренды раскрывать как смартфоны, которые не получат Android 15, так и те, которые получат.
Итак, если несколько дней назад благодаря известным СМИ мы выяснили, какие Android-смартфоны не будут обновлены до Android 15, то теперь мы можем подтвердить, какие устройства Xiaomi получат новую версию операционной системы от Google.
Возможно, вы не знаете об этом, но на сайте Xiaomi Security Center китайский гигант разместил список смартфонов и планшетов бренда, которые участвуют в программе Android Enterprise Recommended, и именно эти устройства обязательно получат обновление до Android 15.
Ниже представлен список из 25 смартфонов и планшетов китайской компании, которые обязательно получат обновление до Android 15:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 13C 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 12
- Redmi 12
- Redmi 12 5G
- POCO M6 Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE 8.7 4G
Очевидно, что устройства китайской компании, которых нет в этом списке, также получат обновление до Android 15, например, новый POCO F6, но эти телефоны не входят в программу Android Enterprise Recommended и поэтому не представлены здесь.
Наиболее значимая информация, представленная в этом списке, заключается в том, что некоторые старые устройства, такие как Redmi 12, Redmi Note 12 и четыре представителя серии Xiaomi 12, получат обновление до Android 15.