В общей сложности 25 смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и POCO точно получат обновление Android 15

Первая стабильная версия Android 15, которая будет официально представлена в октябре, все ближе и ближе, и по этой причине производители мобильных телефонов на базе Android уже уточняют детали установки новой версии Android на свои устройства, что заставляет бренды раскрывать как смартфоны, которые не получат Android 15, так и те, которые получат.

Итак, если несколько дней назад благодаря известным СМИ мы выяснили, какие Android-смартфоны не будут обновлены до Android 15, то теперь мы можем подтвердить, какие устройства Xiaomi получат новую версию операционной системы от Google.

Возможно, вы не знаете об этом, но на сайте Xiaomi Security Center китайский гигант разместил список смартфонов и планшетов бренда, которые участвуют в программе Android Enterprise Recommended, и именно эти устройства обязательно получат обновление до Android 15.

Ниже представлен список из 25 смартфонов и планшетов китайской компании, которые обязательно получат обновление до Android 15:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi 12

Redmi 12 5G

POCO M6 Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE 8.7 4G

Очевидно, что устройства китайской компании, которых нет в этом списке, также получат обновление до Android 15, например, новый POCO F6, но эти телефоны не входят в программу Android Enterprise Recommended и поэтому не представлены здесь.

Наиболее значимая информация, представленная в этом списке, заключается в том, что некоторые старые устройства, такие как Redmi 12, Redmi Note 12 и четыре представителя серии Xiaomi 12, получат обновление до Android 15.