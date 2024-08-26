Полные характеристики, цены и доступность новых смартфонов серии OPPO Reno12

В июне прошлого года компания OPPO представила серию Reno12, состоящую из двух мобильных телефонов верхнего и среднего ценового диапазона, которые могли похвастаться действительно полезными функциями искусственного интеллекта. Теперь китайская компания представляет два новых устройства из этой серии во всем мире: OPPO Reno12 F и OPPO Reno12 FS, оба с полностью обновленным дизайном, стойким покрытием и доступной для любого кармана ценой, гарантирующей доступ к искусственному интеллекту всем пользователям.

Серия Reno12, которая до сих пор состояла только из моделей OPPO Reno12 5G и OPPO Reno12 Pro 5G, пополнилась двумя новыми вариантами: OPPO Reno12 F и OPPO Reno12 FS, два смартфона с версиями 4G и 5G, первый с процессором Snapdragon 685, второй - Dimensity 6300. Оба гарантируют хорошую производительность и повышают продуктивность пользователей благодаря встроенным инструментам искусственного интеллекта, таким как AI Recording Summary, AI Writer и AI Linkboost, которые служат для улучшения связи в мобильных телефонах 5G.

С другой стороны, оба устройства оснащены тройным модулем камеры с основным объективом на 50 МП, который дополнен сверхширокоугольным объективом на 8 МП 112° и макросенсором на 2 МП. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт, что позволяет зарядить телефон на 50 % менее чем за полчаса, а на 100 % - за 71 минуту.

Что касается дизайна, то они получают новые возможности отделки Cosmos Ring, которая вдохновлена классическими наручными часами и придает телефону роскошный вид благодаря круглому модулю камеры. Кроме того, ореол света вокруг камеры создает уникальный световой эффект, который можно настраивать для различных условий, а также служит системой уведомлений о зарядке, звонках или сообщениях. Что особенно приятно, он даже синхронизируется с воспроизведением музыки.

Новые OPPO Reno12 F и Reno12 FS уже доступны во многих странах мира, их можно приобрести на официальном сайте OPPO и в крупных розничных магазинах, а также по вступительным предложениям до 30 сентября. Вот цены на обе модели в двух вариантах:

OPPO Reno12 F 4G (8 ГБ + 256 ГБ): €269. Он доступен в матовом сером и янтарно-оранжевом цветах и включает бесплатное зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 45 Вт.

OPPO Reno12 F 5G (8 ГБ + 256 ГБ): €349. Он доступен в черно-зеленом и янтарно-оранжевом цветах и включает бесплатное зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 45 Вт.

OPPO Reno12 FS 4G (8 ГБ + 512 ГБ): €299. Он доступен в матово-сером и янтарно-оранжевом цветах и комплектуется бесплатными наушниками OPPO Enco Buds2 Pro и зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 45 Вт.

OPPO Reno12 FS 5G (12 ГБ + 512 ГБ): €379. Он доступен в черно-зеленом и янтарно-оранжевом цветах, а в комплект поставки входят бесплатные наушники OPPO Enco Buds2 Pro и зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 45 Вт.



