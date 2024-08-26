Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Новые OPPO Reno12 F и Reno12 FS гарантирующие функции искусственного интеллекта по доступной цене
Полные характеристики, цены и доступность новых смартфонов серии OPPO Reno12

В июне прошлого года компания OPPO представила серию Reno12, состоящую из двух мобильных телефонов верхнего и среднего ценового диапазона, которые могли похвастаться действительно полезными функциями искусственного интеллекта. Теперь китайская компания представляет два новых устройства из этой серии во всем мире: OPPO Reno12 F и OPPO Reno12 FS, оба с полностью обновленным дизайном, стойким покрытием и доступной для любого кармана ценой, гарантирующей доступ к искусственному интеллекту всем пользователям.

Серия Reno12, которая до сих пор состояла только из моделей OPPO Reno12 5G и OPPO Reno12 Pro 5G, пополнилась двумя новыми вариантами: OPPO Reno12 F и OPPO Reno12 FS, два смартфона с версиями 4G и 5G, первый с процессором Snapdragon 685, второй - Dimensity 6300. Оба гарантируют хорошую производительность и повышают продуктивность пользователей благодаря встроенным инструментам искусственного интеллекта, таким как AI Recording Summary, AI Writer и AI Linkboost, которые служат для улучшения связи в мобильных телефонах 5G.

С другой стороны, оба устройства оснащены тройным модулем камеры с основным объективом на 50 МП, который дополнен сверхширокоугольным объективом на 8 МП 112° и макросенсором на 2 МП. Аккумулятор емкостью 5 000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт, что позволяет зарядить телефон на 50 % менее чем за полчаса, а на 100 % - за 71 минуту.

Что касается дизайна, то они получают новые возможности отделки Cosmos Ring, которая вдохновлена классическими наручными часами и придает телефону роскошный вид благодаря круглому модулю камеры. Кроме того, ореол света вокруг камеры создает уникальный световой эффект, который можно настраивать для различных условий, а также служит системой уведомлений о зарядке, звонках или сообщениях. Что особенно приятно, он даже синхронизируется с воспроизведением музыки.

Новые OPPO Reno12 F и Reno12 FS уже доступны во многих странах мира, их можно приобрести на официальном сайте OPPO и в крупных розничных магазинах, а также по вступительным предложениям до 30 сентября. Вот цены на обе модели в двух вариантах:

  • OPPO Reno12 F 4G (8 ГБ + 256 ГБ): €269. Он доступен в матовом сером и янтарно-оранжевом цветах и включает бесплатное зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 45 Вт.
  • OPPO Reno12 F 5G (8 ГБ + 256 ГБ): €349. Он доступен в черно-зеленом и янтарно-оранжевом цветах и включает бесплатное зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 45 Вт.
  • OPPO Reno12 FS 4G (8 ГБ + 512 ГБ): €299. Он доступен в матово-сером и янтарно-оранжевом цветах и комплектуется бесплатными наушниками OPPO Enco Buds2 Pro и зарядным устройством SUPERVOOC мощностью 45 Вт.
  • OPPO Reno12 FS 5G (12 ГБ + 512 ГБ): €379. Он доступен в черно-зеленом и янтарно-оранжевом цветах, а в комплект поставки входят бесплатные наушники OPPO Enco Buds2 Pro и зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 45 Вт.


#oppo reno12 f #oppo reno12 fs
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
3
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
2
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
14
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
7
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
5
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
2
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
14
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
Пользователи флагманских телефонов OnePlus сообщают о неисправных материнских платах
+
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
2
Xiaomi выпускает беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C с временем работы 60 минут
+
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
12
Профессиональную видеокарту RTX A400 протестировали в 11 современных играх
+
Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года
+
OpenAI анонсировала SearchGPT — поисковую систему на основе ИИ
1
Neuralink опубликовала запись, на которой её пациент играет в Counter-Strike 2 с помощью импланта
1
Tesla удалила с сайта запись в блоге, которая говорит о наличии у всех машин марки оборудования для автопилота
+
Стали известны характеристики неизвестного смартфона Motorola с номером XT2409-5
+
Мобильная графика Radeon 890M потянула все современные игры в 1080p 60 fps
2

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
170
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
9
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
3
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
29
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
17
Путь Капитана Америки в комиксах
3
Пять фишек Xbox series S в России, о которых должен знать каждый
2
Как ресурсы в интернете вводят в заблуждение людей помечая Windows игры как игры для Linux
+
Путь Халка в комиксах
1

Сейчас обсуждают

Mallory
16:50
Мы все сюда только ради этого и заходим.
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
Mallory
16:49
Windows не сношает голову? Прикольно. И месяца не проходит чтобы не вышел какой-то апдейт который что-то ломает. https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2024/07/27/microsoft-confirms-it-broke-windo...
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
VirussX
16:49
У задротов мамкиных разорвёт сейчас заднее отверстие. Всё пропало, как жидь, гулаг. 😁
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
Eppius
16:43
Куча всего что бить. Начнем с того что до сегодняшнего дня там был свет везде. И я так подозреваю что через неделю другую свет там будет снова везде. Даже ракеты на такое жаль переводить в моем по...
«Один из сильнейших ударов, более сотни ракет разных типов»: Зеленский о сегодняшнем массированном ударе ВС РФ по энергосистеме Украины
Псье Миздюкович
16:41
mlwtttk в саундтреке основной прикол оригинала был
Фильм "Ворон" возглавил российский прокат с выручкой почти 100 млн рублей
VirussX
16:40
Потому что не "вроде", а так и есть. 🤷‍♂️
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
Hivi77
16:40
Устраиваем перекличку, кто от горшка до 17 годикаф, ставим минус!
Павел Дуров арестован французской полицией — ему грозит до 20 лет тюрьмы
ЧatoБoт
16:39
Путин, прекрати избивать Некроину! (наглый щiрый смайлег) З.Ы. "...Света нет уже 10 часов. г. Одесса. Центр..."(цэ)
С самого утра по территории Украины продолжает отрабатывать стратегическая авиация ВКС России
Antithesis
16:39
Это другое (с)
Samsung Galaxy S21 FE получает обновление с одной из лучших функций искусственного интеллекта
Antithesis
16:39
Идет он на йух как и роскомпараша
Samsung Galaxy S21 FE получает обновление с одной из лучших функций искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем