Панель управления Windows исчезнет: Microsoft планирует уничтожить ее

Компания Microsoft только что объявила, что панель управления Windows доживает свой век. Эта новость не стала сюрпризом ни для кого из пользователей, поскольку Microsoft вносит изменения в интерфейс Windows 11 уже несколько обновлений.

Панель управления интегрирована в Windows уже 39 лет. С годами полезность этого инструмента настроек уменьшилась, и оно стало практически бесполезным разделом, за исключением редких ситуаций. Похоже, именно из-за этой ситуации Microsoft решила покончить с ним.

В официальном блоге Microsoft сообщается, что Панель управления прекращает свое существование, поскольку у пользователей появился доступ к более современной системе управления в виде меню настроек Windows.

Хотя панель управления по-прежнему существует по соображениям совместимости и для обеспечения доступа к некоторым параметрам конфигурации, которые еще не были перенесены, рекомендуется по возможности использовать приложение «Параметры».

Несмотря на это заявление, Microsoft не назвала конкретную дату, когда панель управления прекратит свое существование. Компания заявила, что объявит о своих планах в ближайшие месяцы. Этот раздел в настройках Windows сохранился из-за отсутствия поддержки некоторых функций на протяжении многих лет.

Не все пользователи могут согласиться с этим изменением, ведь Панель управления существует уже несколько десятилетий. Более того, некоторым людям привычнее выполнять настройки из Панели управления, а не из раздела Параметры.

На самом деле, Панель управления по-прежнему предлагает ряд ключевых функций для тех, кто использует периферийные устройства или компоненты, которым уже несколько лет. Microsoft должна принять это во внимание, когда речь идет об отказе от этого раздела настроек.

Теперь нам остается только ждать и наблюдать за тем, как это изменение будет развиваться в ближайшие месяцы. Все указывает на то, что Microsoft не будет торопиться с удалением Панели управления. Скорее всего, перед этим они дождутся общего обновления Windows 11.