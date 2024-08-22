Августовское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy A73 в Азии, а также Galaxy A54 и Galaxy A32 в Европе с версиями прошивки A736BXXS9EXH2, A546BXXU9CXH1 и A325FXXSADXG1

В свое время компания Samsung заверила, что собирается обновить самые лучшие телефоны в своем каталоге, как премиум класса, так и начального и среднего уровня, последним патчем безопасности Android, и вот уже месяц она выполняет свое обещание. На сегодняшний день около тридцати телефонов бренда получили самое последнее обновление Android, соответствующее августу 2024 года.

Но темпы обновления Samsung не останавливаются, и хорошим доказательством тому служит тот факт, что корейский гигант начал распространять августовское обновление Android на три своих самых популярных Galaxy A последних лет.

Как подтвердил SamMobile, южнокорейский бренд начал выпуск августовского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy A73 5G в Малайзии с версией прошивки A736BXXS9EXH2, а также для Galaxy A54 5G и Galaxy A32 5G в различных регионах Европы с номерами сборок A546BXXU9CXH1 и A325FXXSADXG1, соответственно.

Ожидается, что это новое обновление безопасности будет выпущено для Galaxy A73 5G, Galaxy A54 5G и Galaxy A32 5G в других регионах мира в ближайшие недели.

В любом из этих трех случаев новая прошивка включает августовский патч безопасности 2024, который исправляет пять десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, устраняет ряд ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает стабильность и производительность этих трех смартфонов среднего класса.

Если у вас есть один из этих популярных смартфонов и вы хотите проверить, получили ли вы уже это недавнее обновление безопасности, как обычно, все, что вам нужно сделать, это перейти на панель настроек вашего устройства и открыть раздел «Обновление ПО».

Оказавшись в разделе, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте операционной системе обновить ваш телефон августовским патчем безопасности для Android.