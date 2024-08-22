Пока точного дня нет, но Microsoft хочет, чтобы ее самая обсуждаемая функция за последние месяцы появилась в десятом месяце года

Искусственный интеллект уже давно является одним из приоритетов Microsoft, и это отражается в новых функциях, появляющихся в Windows 11. Recall, новый инструмент, который компания представила в последние месяцы и который позволяет пользователям получать комплексную помощь искусственного интеллекта, следящего за всем, что вы делаете на экране своего компьютера, теперь все ближе к дате релиза. Ожидается, что Recall появится в Windows 11 где-то в октябре.

Прошло несколько месяцев с тех пор, как компания Microsoft анонсировала Recall - революционный инструмент, способный полностью отслеживать действия пользователя на экране и выполнять функции помощника, задавать вопросы, связанные с работой на экране, или интеллектуально рекомендовать функции или услуги, изучив повседневные привычки пользователя. Это может быть очень полезно... но есть и опасения по поводу конфиденциальности и безопасности этого инструмента.

Хотя описание Recall показало огромные возможности на функциональном уровне, эксперты по безопасности также находят множество незакрытых лазеек и рисков в инструментах такого рода. Некоторые даже называют этот инструмент «катастрофой» из-за угроз кибербезопасности, которые он несет в себе. Именно это побудило Microsoft сделать сервис необязательным и не предоставлять его постоянно без согласия пользователя.

Очевидно, что за последние два года искусственный интеллект (ИИ) изменил технологический сектор самым радикальным образом. Фактически с начала 2023 года такая компания, как Microsoft, вкладывает большую часть своих усилий в развитие этой технологии, постепенно расширяя функции и возможности, которые способен выполнять Microsoft Copilot, ее помощник на основе ИИ.

Постепенно Copilot интегрируется во все большее количество сервисов Microsoft, причем особое внимание уделяется тем, которые предназначены для повышения производительности и офисной работы, например Microsoft Teams, Word, Excel и многие другие программы, входящие в состав пакета Microsoft 365. Теперь Recall также станет частью широкого набора сервисов, составляющих Copilot, и вполне вероятно, что Microsoft вскоре объявит о новых функциях, которые можно будет выполнять с помощью искусственного интеллекта.