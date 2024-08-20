Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
iOS 17.6.2 может появиться уже на этой неделе
Версия, в которой не будет никаких новых функций, но которая будет столь же важна, как и остальные, по одной важной причине

По сообщениям, компания Apple работает над выпуском iOS 17.6.2 для iPhone, которая может появиться уже на этой неделе. Новая версия, как и предыдущие, будет включать в себя исправления ошибок и улучшения производительности и стабильности устройства, как и iOS 17.6.1, которая была выпущена недавно.

На данный момент у компании открыто множество направлений, поскольку она разрабатывает сразу несколько версий: iOS 17.6.2, iOS 18 и iOS 18.1. Хотя первая из них не будет содержать никаких новых функций, интересно наблюдать, как Apple до последнего продолжает выпускать версии iOS 17.

Несмотря на то, что выход iOS 18 ожидается примерно через три недели, а по слухам, из-за того, что бета-версия находится на продвинутой стадии, Apple не отказалась от iOS 17, и релиз iOS 17.6.2 уже не за горами, возможно, уже на этой неделе.

В то время как у многих уже есть бета-версия iOS 18, многие пользователи все еще используют стабильную версию iOS 17, которая, похоже, нуждается в доработке, а до ее замены на новую остается всего три недели.

Что касается нововведений, то, как мы уже говорили, они не будут включать никаких новых функций, только исправления ошибок и улучшения производительности. Стоит отметить, что этот релиз также выходит в связи с тем, что iOS 17.6 недавно была лишена подписи, что не позволяет в данный момент переходить с одной версии на другую.

Эта информация получена от частного аккаунта X, к которому имеет доступ 9to5mac, и который оказался прав в отношении релиза iOS 17.6.1, так что можно ожидать, что он окажется прав и в этот раз. В ближайшие несколько дней мы будем следить за обновлениями и держать наших читателей в курсе событий.

#apple #ios 17.6.2
+
Написать комментарий (0)
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
35
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
14
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
18
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
11
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
10
Associated Press: ВСУ намерены закрепиться в Курской области
2
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
3
Core Ultra 9 285K поступит в продажу 10 октября и будет сжигать на 100 Вт больше, чем Core i9-14900K
17
Власти США выделят 1,6 млрд долларов на расширение производственных мощностей Texas Instruments
+
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
НАСА опасается, что капсула Starliner может уничтожить МКС
+
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
Раскрыт ряд характеристик игрового планшета Lenovo Legion Y700 2024
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
16
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
23
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
288
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
19
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
20
Ален Делон не пьет одеколон - вспоминаем великого актера
50
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
10

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
21:29
выиграл ты 4 кадра в тесте заточенном под лучи .поздравляю.во всем остальном ты просрал
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Тимур Вихарев
21:29
Тезис про причинно следственную связь между разведкой и ютубом это восторг. Только ради таких комментариев я захожу в интернет, спасибо)
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
Nvidia&Intel Hater
21:28
вся твоя суть видна была сегодня мерзкая.когда ты вместо сглаживания xess врубил апскейлер и еще и четкость убрал -мрезкая мразь зеленая.а 12 ты не тестишь потому что просрал.
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
21:27
да там плюбс минус кадр наверняка то же самое,на сайте действительно соответствует плюс минус кадр результаты.тут уж не подстроишь
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Clamwult
21:26
Ну вот и вся суть тех кто делает тесты на 6600, всячески изворачиваются, ищут где наепать, вся амдшная суть
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
21:26
ты что вертьишься то .яч то удали этот хлам,а вот что ты не пройдешь то а /?и мои резалты с учетом разгона совпали с сайтом .а вот где твои то ??
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
21:24
ага.ток запомни клоун.если бы она вылетала то хоть с сотого раза бы вылетела,я тебе вульве скинул даже робокоп где твоя усирается и там довольно долго,так что просто иди вон.мерзкая вульва,как тебя ту...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Виктор Байкин
21:23
Из за блокировки ютуба. Наша разведка, упустила сведения про скопления войск окраины у границы с Россией в районе Курска. Как итог, было убито несколько тысяч наших военных. Взято в плен. Убито куча м...
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
Nvidia&Intel Hater
21:22
она есть и ты просрал .ты свой огрызок с холодной и нормальной картой не путай.напомнючто у тебя даже 2100 не держит при 60 градусах по ядру
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Clamwult
21:21
не, у тебя что вчера с записью, что сейчас, с n цатого раза получилось сделать без вылета
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем