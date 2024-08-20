Версия, в которой не будет никаких новых функций, но которая будет столь же важна, как и остальные, по одной важной причине

По сообщениям, компания Apple работает над выпуском iOS 17.6.2 для iPhone, которая может появиться уже на этой неделе. Новая версия, как и предыдущие, будет включать в себя исправления ошибок и улучшения производительности и стабильности устройства, как и iOS 17.6.1, которая была выпущена недавно.

На данный момент у компании открыто множество направлений, поскольку она разрабатывает сразу несколько версий: iOS 17.6.2, iOS 18 и iOS 18.1. Хотя первая из них не будет содержать никаких новых функций, интересно наблюдать, как Apple до последнего продолжает выпускать версии iOS 17.

Несмотря на то, что выход iOS 18 ожидается примерно через три недели, а по слухам, из-за того, что бета-версия находится на продвинутой стадии, Apple не отказалась от iOS 17, и релиз iOS 17.6.2 уже не за горами, возможно, уже на этой неделе.

В то время как у многих уже есть бета-версия iOS 18, многие пользователи все еще используют стабильную версию iOS 17, которая, похоже, нуждается в доработке, а до ее замены на новую остается всего три недели.

Что касается нововведений, то, как мы уже говорили, они не будут включать никаких новых функций, только исправления ошибок и улучшения производительности. Стоит отметить, что этот релиз также выходит в связи с тем, что iOS 17.6 недавно была лишена подписи, что не позволяет в данный момент переходить с одной версии на другую.

Эта информация получена от частного аккаунта X, к которому имеет доступ 9to5mac, и который оказался прав в отношении релиза iOS 17.6.1, так что можно ожидать, что он окажется прав и в этот раз. В ближайшие несколько дней мы будем следить за обновлениями и держать наших читателей в курсе событий.