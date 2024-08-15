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Vlad_37
Samsung Galaxy A33 5G получил новое обновление системы безопасности
Августовское обновление безопасности Android уже поступило на Samsung Galaxy A33 5G в нескольких странах Латинской Америки с версией прошивки A336MUBSAEXF2

Samsung пообещала, что как можно скорее обновит свои лучшие телефоны высокого и среднего класса, как текущие, так и старые модели, последним патчем безопасности Android, и вот уже месяц южнокорейский бренд выполняет свое обещание. После того как августовское обновление Android было установлено на Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, оно появилось и на одном из самых продаваемых телефонов Galaxy A 2022 года.

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Как подтверждает SamMobile, корейский гигант начал распространять патч безопасности August 2024 на устройства Samsung Galaxy A33 5G в нескольких регионах Латинской Америки.

Компания Samsung начала выпуск августовского обновления Android 2024 для моделей Samsung Galaxy A33 5G в Бразилии и других странах Латинской Америки с версией прошивки A336MUBSAEXF2. Ожидается, что в ближайшие недели новое программное обеспечение доберется до моделей во всех остальных регионах мира.

Новое обновление безопасности приносит на Samsung Galaxy A33 5G в Латинской Америке патч безопасности August 2024, который устраняет пять десятков проблем безопасности и конфиденциальности, обнаруженных за последний месяц, исправляет ряд общих ошибок, затрагивающих пользовательский интерфейс One UI, а также повышает стабильность и производительность этого недорогого смартфона.

Как только новая прошивка станет доступна на устройствах Galaxy A33 5G по всему миру, вы сможете проверить, появилась ли она на вашем смартфоне, зайдя в панель «Настройки» смартфона и открыв раздел «Обновление ПО».

Когда вы увидите новое обновление безопасности в этом разделе, все, что вам нужно будет сделать, это нажать на кнопку «Загрузить и установить» и позволить пользовательскому интерфейсу One UI обновить ваш мобильный телефон последним патчем безопасности Android.

#android #samsung galaxy a33 5g
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