Компания Apple выпустила новые бета-версии iOS 18 и iOS 18.1, и мы рассказываем, что в них нового

Мы расскажем вам о том, что нового появилось в iOS 18 beta 6 и iOS 18.1 beta 2 - двух версиях, которые недавно одновременно выпустила компания Apple. Эти версии наполнены новыми функциями и возможностями, некоторые из которых мы уже видели в пятой бета-версии iOS 18, например, функция Safari Distraction Control или удаление карусели в приложении "Фотографии" - все это было добавлено в iOS 18.1.

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Представляем вам список нововведений в двух бета-версиях iOS 18. Как уже говорилось, некоторые из них мы уже видели, но есть и новые. Чтобы все было максимально понятно, мы оформили это в виде списка. Вот все, что появилось:

Distraction Control в Safari: функция скрытия отвлекающих элементов в Safari появилась в iOS 18.1. Стоит помнить, что речь идет не о блокировке рекламы, а об удалении раздражающих всплывающих окон или баннеров. Удаление карусели в приложении "Фото": еще одна новая функция, которую мы видели в iOS 18 beta 5, появилась во второй бета-версии iOS 18.1. Теперь больше невозможно закрепить альбомы в верхней части приложения, чтобы получить к ним доступ с помощью жестов пролистывания. Новые элементы управления в Центре управления: для управления Bluetooth-соединением из Центра управления добавлены новые элементы управления разных размеров. Уведомления имеют темный оттенок: значки приложений имеют темный оттенок в уведомлениях, если включен темный режим. Apple Music: в нижней панели кнопок появился новый раздел "Новинки".

Это все новые функции, которые появились в iOS 18 beta 6 и iOS 18.1 beta 2. Сборка первой заканчивается на "b", что говорит о том, что мы очень близки к финальной версии. С другой стороны, Apple также выпустила новые бета-версии watchOS 11 и macOS 15.1 Sequoia, обе из которых заканчиваются на "a", что говорит о близком релизе.