Компания не останавливается на достигнутом и у нее есть планы выпустить мобильный телефон с мощным аккумулятором

Компания Xiaomi, один из мировых лидеров в технологическом сегменте, разрабатывает ряд устройств, которыми стремится удивить и о которых до сих пор не было известно никакой информации. Они будут отличаться большими аккумуляторами и возможностью быстрой зарядки.

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Согласно данным, полученным из авторитетного источника, одно из этих устройств будет оснащено аккумулятором емкостью 7500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Однако это лишь одна из нескольких моделей, которые бренд готовит к запуску.

Согласно утечкам, благодаря мощности зарядки в 100 Вт этот телефон можно полностью зарядить всего за 63 минуты. Это очень конкурентоспособный показатель, учитывая большую емкость аккумулятора, и он обещает длительное ежедневное использование без необходимости постоянной подзарядки.

В дополнение к предыдущему устройству азиатский бренд, как сообщается, разрабатывает еще одну модель, оснащенную аккумулятором емкостью 7 000 мАч, но в данном случае с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Устройство будет способно достичь полной зарядки всего за 49 минут, что сделает его одним из самых эффективных в этом отношении телефонов на рынке.

В дополнение к этим двум моделям Xiaomi планирует представить еще четыре устройства с различными конфигурациями аккумуляторов и зарядки:

С аккумулятором емкостью 5 000 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт

С аккумулятором емкостью 5500 мАч и зарядкой мощностью 100 Вт

С аккумулятором на 6 000 мАч и зарядкой мощностью 120 Вт

С аккумулятором емкостью 6 500 мАч и зарядка мощностью 100 Вт

Хотя эти устройства находятся на стадии тестирования и разработки, важно отметить, что не все из них доберутся до международного рынка, что не редкость для компании, о которой мы говорим. Пока не подтверждено, будут ли модели с аккумуляторами емкостью более 7 000 мАч смартфонами или Xiaomi рассматривает другие возможности - например, гибридные устройства или новые категории продуктов.

При всем этом Xiaomi дает понять, что готовит линейку устройств, которые могут существенно изменить наше взаимодействие с мобильными технологиями. С возможностями от гигантских аккумуляторов до 7500 мАч и сверхбыстрой зарядки до 120 Вт, компания готова предложить решения, отвечающие различным потребностям современного пользователя.