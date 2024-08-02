Июльское обновление безопасности Android 2024 уже поступило на телефоны Samsung Galaxy A03 во всем мире и Galaxy M04 в Индии

Samsung продолжает обновлять свои лучшие недорогие телефоны, как самые новые, так и те, которые уже несколько лет находятся на рынке, последним на сегодняшний день патчем безопасности Android.

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Как сообщает SamMobile, Samsung начала выпуск июльского обновления Android 2024 для смартфонов Samsung Galaxy A03 по всему миру с версией прошивки A035FXXS7CXF3 и Galaxy M04 в Индии с номером сборки M045FXXS8EXF2.

В обоих случаях новое обновление безопасности приносит двум доступным смартфонам Samsung обновление безопасности от июля 2024 года, которое устраняет в общей сложности более пятидесяти уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, 25 из них были обнаружены на Android, а остальные 33 затрагивают только мобильные устройства Galaxy.

Кроме того, июльское обновление безопасности исправляет ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность этих двух мобильных телефонов.

Как только новое обновление появится на телефонах Galaxy A03 и Galaxy M04 по всему миру, вы сможете проверить, пришло ли оно на ваш смартфон, зайдя в меню "Настройки" и открыв раздел "Обновление ПО".

Как только оно станет доступно, вам останется только нажать на кнопку "Загрузить и установить", а все остальное сделает мобильная система.