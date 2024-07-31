Circle to Search наконец-то переходит с мобильного телефона на настольный компьютер

Многие из вас, возможно, помнят одну из лучших функций Galaxy S24 Ultra, когда был представлен набор Galaxy AI. Речь идет о функции Circle to Search, которая появилась в One UI 6.1 и вскоре вошла в арсенал Google Pixel 8, а для многих пользователей стала незаменимой.

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На самом деле эта функция настолько важна, что она только что появилась в Chrome для основных настольных систем: Windows и macOS (она также доступна для Chrome OS). На данный момент мы не знаем, вышла ли она также на Linux, но можно ожидать, что она уже близка к этому. По крайней мере, так утверждает GSM Arena.

На первый взгляд, все это звучит замечательно, но есть одна загвоздка. На данный момент она недоступна в стабильных версиях браузера. Для этого необходимо быть на бета-версии 127 или 128 браузера.

Кроме того, Circle to Search не отображается как таковая в опциях браузера, а вместо этого появляется как Поиск с помощью Google Lens. И хорошо, что есть кто-то, кто предупреждает нас об этом, иначе мы могли бы потратить много времени, блуждая по меню, пока не додумались бы нажать на эту опцию.

Итак, если вы используете ChromeOS или бета-версию Chrome для Windows или macOS, перейдите в меню с тремя точками и нажмите на вышеупомянутую опцию. После этого вы сможете выбрать область и получить мгновенные результаты в панели поиска, которая появится рядом с ней. На ChromeOS, по словам источника, достаточно использовать значок Google Lens в строке поиска, чтобы получить те же результаты.

С другой стороны, до появления этой функции в стабильных версиях браузера Google пройдет всего несколько недель. Тем не менее, если вы предпочитаете подождать, пока она появится в официальных каналах, и не рисковать бета-версией, в которой могут быть ошибки, то это лишь вопрос времени.