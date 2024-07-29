Очень мощный компьютер и необычный дизайн сборки

На выставке COMPUTEX в Тайбэе, одном из самых важных технологических событий, был представлен продукт, который сильно выделялся на фоне остальных. Речь идет о мини-ПК в форме Cybertruck от Tesla, который скрывал внутри себя аппаратное обеспечение, способное удовлетворить самых требовательных покупателей.

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Продукт, который был создан для продвижения стенда, но имел большой резонанс. Поначалу никто не ожидал, что этот мини-ПК в форме Cybertruck Tesla станет реальностью. И вот, чтобы вы знали, если вы хотите его приобрести, он появился на Indiegogo.

Как указано на сайте продукта, получившего название Xyber XPC, в этом мини-компьютере в форме Tesla Cybertruck продумано все до мелочей, так что, помимо мощного аппаратного обеспечения, он имеет очень интересные элементы.

Xyber XPC - это не просто мини-ПК в форме Tesla Cybertruck, ведь вы можете поднять задний капот, чтобы хранить USB-накопители и многое другое. Фары и задние фонари также подсвечиваются, поддерживая эстетику Cybertruck, а также металлическую отделку.

Подняв капот, мы обнаружим мини-ПК, скрывающий аппаратное обеспечение высокого класса. Высококлассная машина с процессором AMD Ryzen 7 8845HS «Hawk Point» с 8 ядрами и 16 потоками, достигающими частоты до 5,1 ГГц. В конфигурацию высокого класса входит до 64 ГБ оперативной памяти и графический процессор Radeon 780 M. Также вы можете добавить до 4 ТБ хранилища.

Миниатюрный компьютер с невероятным дизайном и первоклассными характеристиками, позволяющими без проблем запускать любые игры и приложения. Однако на данный момент они только объявили о начале его производства, поэтому мы не знаем ни точной даты, когда он появится на рынке, ни его стартовой цены.

А пока мы предлагаем вам посмотреть видео, которое они опубликовали для рекламы этого мини-ПК в форме Tesla Cybertruck, чтобы получить представление обо всем, что он может предложить, и о его производительности.



