В сети появилось изображение предполагаемой специальной версии POCO F6, украшенной по мотивам Дэдпула и Росомахи

До премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха» осталось совсем немного времени. Фильм, который должен стать одним из главных фильмов лета, оставил нас с аппетитным трейлером, полным отсылок к персонажам и их вселенной, а также с кинокритиками, которые полностью разделились во мнениях о качестве фильма.

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И как раз перед выходом фильма в кинотеатрах SmartPrix сообщает нам о том, что, похоже, это специальное (и, вполне возможно, ограниченное) издание POCO F6 с изображением самого известного мутанта во вселенной Людей Икс и болтливого наемника.

Судя по утечкам изображений, перед нами телефон, который будет окрашен в красный цвет Дэдпула. Даже на отсеке для светодиодной вспышки будет красоваться логотип персонажа. На задней панели также видны две катаны Дэдпула, что позволяет предположить, что под камерами будет находиться рисунок персонажа.

Мы не знаем, будет ли глобальный запуск устройства. Известно лишь, что он будет представлен в субботу 26-го в Индии и поступит в продажу в начале августа. Однако, учитывая, что это один из блокбастеров года, можно ожидать, что он появится на мировом рынке.

Так почему же это POCO F6? Потому что, несмотря на то, что спецификации не просочились, дизайн камеры позволяет предположить, что это именно этот телефон. Стоит отметить, что мобильный телефон POCO F6 имеет следующие характеристики:

Экран - 6,67-дюймовый AMOLED

Процессор - Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Оперативная память - 8/12 ГБ

Операционная система - HyperOS 1.0 на базе Android 14

Камеры - задние - 50 МП и 8 МП, передняя (селфи) - 20 МП

Аккумулятор - 5000 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт

В ближайшие несколько дней мы увидим, подтвердится ли лимитированная серия с моделью POCO F6. А мы надеемся, что сможем предложить более точную информацию о его появлении на мировом рынке.